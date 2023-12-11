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اقتصاد

تعاون بين «أبوظبي للأوراق المالية» وهيئة أبوظبي للإسكان

خلال التوقيع على مذكرة التعاون (من المصدر)
12 ديسمبر 2023 02:31

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة أبوظبي للإسكان مذكرة تعاون بهدف تعزيز مجالات العمل المشترك، بما في ذلك الربط الإلكتروني وتبادل الخبرات والبيانات، حرصاً على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين تجربة المتعاملين بشكل عام.
وفي إطار الاتفاقية، تقوم كل من هيئة أبوظبي للإسكان وسوق أبوظبي للأوراق المالية على التنسيق في تنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز الاتصال الإلكتروني. من أجل تحسين إجراءات طلبات المستثمرین المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية المستفیدین من برامج أبوظبي للإسكان، بسرعة وكفاءة في إنجاز الخدمات مع الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات من خلال الالتزام بأعلى معايير السرية.­­
وعن توقيع مذكرة التعاون، قال عبدلله سالم النعیمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، يؤكد تعاوننا مع هيئة أبوظبي للإسكان على التزامنا بتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين الإماراتيين، وتسهيل تبادل البيانات بكفاءة والحفاظ على معايير مشتركة للشفافية والسرية. ويمتد هذا التعاون إلى ما هو أبعد من توقيع الاتفاقية، حيث يعزز المشاركة المستمرة مع الجهات الحكومية ويعود بالنفع على المستثمرين في نهاية المطاف من خلال تعزيز سبل هذا التعاون.
من جانبه قال سعادة أحمد بدر القبیسي، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص المنافع السكنية لهيئة أبوظبي لإسكان، يأتي تعاوننا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية في إطار مهمتنا وأھدافنا الرئیسة، ومن ضمنها ترسيخ قواعد العمل المشترك مع مختلف الجهات المعنية في أبوظبي والاحتفاظ بقاعدة بیانات مركزية تربط بين تلك الجهات، بما يحافظ على سریة وأمن المعلومات وبالتالي يضمن تقديم أفضل تجربة للمتعاملين من مواطني الدولة.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي
هيئة أبوظبي للإسكان
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