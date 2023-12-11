«تنظيم الاتصالات» تفوز بجائزة أفضل تواصل رقمي بالشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد)

فازت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بجائزة أفضل تواصل رقمي على مستوى الشرق الأوسط، وذلك ضمن جوائز «تيليكوم ريفيو» السنوية، وقد تم تسليم الجائزة في ختام الدورة السابعة عشرة من قمة قادة قطاع الاتصالات التي عُقدت مؤخراً في دبي.

وقال محمد بن مرخان الكتبي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة: «إن الأهمية الاستراتيجية لرسالة الهيئة، وتأثيرها الحاسم في مسيرة التحول الرقمي وصنع المستقبل تفرض أعلى درجات التواصل والتفاعل مع المجتمع بأفراده وقطاعاته المختلفة، وهذا يتطلب رؤية شمولية تأخذ في الاعتبار أسلوب الحياة الرقمي السائد في دولة الإمارات وما يتبع ذلك من اختيار القنوات الملائمة لكل شريحة مجتمعية. وقد نجحت استراتيجية الاتصال المؤسسي في أن تكون رديفاً فاعلاً للهيئة في دوريها التنظيمي والتمكيني، وكانت التوعية جزءاً مهماً من عملية نشر الثقافة الرقمية وتشجيع الناس على تبني الحلول الرقمية، كما نجحت الهيئة في تعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات والتعليق على السياسات ذات الصلة، مما ساعد الجهات الحكومية في بلوغ مستوى متقدم ضمن مؤشرات الحكومة الرقمية».

ويتضمن برنامج الهيئة للتواصل الرقمي الفائز بالجائزة العديد من البوابات وقنوات التواصل والمبادرات ومنصات تقديم الخدمة ومنها، النافذة الرقمية الموحدة لحكومة دولة الإمارات (U.ae) التي تتولى الهيئة إدارتها وتطوير محتواها، ونظام إدارة وتطوير المحتوى الرقمي في المواقع الإلكترونية التابعة للهيئة، والاتصال الرقمي المتمثل بإدارة صفحات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخطة الاتصال الخارجي مع الجمهور، وخطة الاتصال الداخلي للهيئة، والاتصال الحكومي أثناء الأزمات، ومبادرة «قصص ملهمة من الإمارات»، وبرنامج قادة الفكر الذي يتكون من مجموعة أنشطة تهدف في مجملها إلى ترسيخ مكانة الهيئة كصانعة رأي عام في مجالات التحول الرقمي.