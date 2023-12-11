7.9 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استهل سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الجاري، بأداء إيجابي تمثل في ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 7.9 مليار درهم إلى 2.841 تريليون درهم، واغلاق المؤشر العام للسوق في المنطقة الخضراء على ارتفاع بمقدار 11 نقطة عند 9411.75 نقطة.

وجاء تحسن أداء السوق بدعم من تعاملات شراء الأجانب حيث بلغ صافي تعاملاتهم (شراء) بنحو 55.12 مليون درهم.

وفي المقابل استمر تذبذب مؤشر سوق دبي المالي خلال جلسة التداول ليغلق منخفضاً بمقدار 17 نقطة تأثراً بعمليات بيع من قبل الأجانب ولينعكس ذلك على تراجع القيمة السوقية بما يقارب 4.5 مليار درهم إلى 669.885 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتد مؤشر السوق صعوداً أمس ليربح 11 نقطة ويغلق عند مستوى 9411.75 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.11%. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 982.96 مليون درهم، شملت ما يزيد على 182.75 مليون سهم عبر 12471 صفقة.

وارتفعت أسهم 19 شركة من أصل 70 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 42 شركة، وبقيت أسهم 9 شركات على ثبات.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 359.42 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 304.29 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 55.12 مليون درهم كمحصلة «شراء».

سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض بمقدار 17 نقطة وبنسبة 0.43% عند مستوى 3934.52 نقطة ، بعد ارتفاع أسهم 16 شركة، مقابل انخفاض أسهم 20 شركة وثبات أسهم 5 شركات من بين 41 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس نحو 349 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 145.75 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6996 صفقة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 123 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 149.31 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 26.29 مليون درهم كمحصلة «بيع».

استثمار مؤسسي

وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 856.23 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 833.41 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 22.81 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 11.21 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 282 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 270.82 مليون درهم.