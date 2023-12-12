الذهب يلمع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة واجتماعات لبنوك مركزية بحثاً عن مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1986.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2001.30 دولار.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22.90 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 913.70 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 963.48 دولار للأوقية.



