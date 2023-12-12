الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» الإماراتي ينضم إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»

مصرف الإمارات المركزي
12 ديسمبر 2023 14:21

أبوظبي (الاتحاد)

انضم مصرف الإمارات المركزي إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»، والذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية المملوكة من قبل البنوك المركزية بدول مجلس التعاون.

ويقوم نظام «آفاق» بربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يقدّم خدمة التحويلات المالية بالعملات المحلية، ويتم تنفيذها للعملاء بين دول المجلس بشكل آني، وبتكاليف منخفضة.

أخبار ذات صلة
12.37 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 9 أشهر
50 مليار درهم زيادة في أصول البنوك الإماراتية


ويأتي انضمام مصرف الإمارات المركزي، تماشياً مع أهدافه الاستراتيجية في رسم مستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لدولة الإمارات، من خلال دعم المشاريع والمبادرات التي تعنى بالابتكار وأنظمة المدفوعات لتوفير منصات دفع آمنة وفورية، وتعزيز التكامل مع منظومة المدفوعات الإقليمية.


وإلى جانب المصرف المركزي، انضم بنك باركليز إلى نظام آفاق، ليصبح أول مؤسسة مالية عاملة في دولة الإمارات تستكمل هذه الخطوة، وتبدأ في استخدام خدمات النظام.
وقد التحق حتى اليوم إلى «آفاق» كل من مصرف البحرين المركزي، والبنك المركزي السعودي، وبنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى عددٍ من البنوك التجارية في مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت. وسوف تنضم بقية البنوك المركزية والتجارية الخليجية وفق برنامج العمل المتفق عليه.

مصرف الإمارات المركزي
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يضع حجر أساس مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في الحمرية
علوم الدار
حاكم الشارقة يضع حجر أساس مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في الحمرية
اليوم 15:35
أوستهاوزن يحقق «اللقب 10» في «السباق إلى دبي»
الرياضة
أوستهاوزن يحقق «اللقب 10» في «السباق إلى دبي»
اليوم 15:30
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بدعوة المجلس الاستشاري للانعقاد
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بدعوة المجلس الاستشاري للانعقاد
اليوم 15:19
"بلدية أبوظبي" تنظم حملات تفتيشية على الشواطئ والجزر
علوم الدار
"بلدية أبوظبي" تنظم حملات تفتيشية على الشواطئ والجزر
اليوم 15:03
أوليفيرا «الراقي» يتألق بـ«الهدف 10» في 45 مباراة
الرياضة
أوليفيرا «الراقي» يتألق بـ«الهدف 10» في 45 مباراة
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©