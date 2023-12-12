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اقتصاد

أبوظبي تستضيف «قمة التجارة في الشرق الأوسط» يناير المقبل

سلطة دبي البحرية تصدر التعليمات رقم (1) بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في الإمارة
12 ديسمبر 2023 14:57

أبوظبي (الاتحاد)
تُنظِّم المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية بالتعاون مع مجموعة ميرال ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض «قمة التجارة في الشرق الأوسط»، في الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024 على جزيرة ياس في أبوظبي. 
ويوفِّر برنامج القمة إمكانية الوصول إلى منطقة الاتصالات التجارية، التي تتضمَّن 41 شركة وتستضيف العديد من المؤتمرات التعليمية وفعاليات التواصل، إلى جانب جولات تعليمية، تشمل زيارة سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، وعالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي. 
وتحتضن القمة جلسات تعليمية تناقش مواضيع متنوعة، تشمل الذكاء الاصطناعي، وتحديات التحوُّل الرقمي، وبناء الوجهات السياحية وأماكن الجذب بأسلوب مستدام. 
وقال بيتر فان دير شانس، المدير التنفيذي ونائب رئيس المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «انطلاقاً من المكانة المهمة التي تمتاز بها المنطقة، تسعى المنظمة إلى تعزيز علاقاتها وزيادة عدد أعضائها في الشرق الأوسط، وعلى مدى أعوام بذلت أبوظبي ودولة الإمارات جهوداً حثيثة بهدف بناء قطاع سياحي مزدهر، ونتطلَّع إلى التعرُّف على الخطط المستقبلية لهما في هذا المجال والتعلُّم منها».

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