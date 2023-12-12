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«الدار العقارية» تطلق أول مشروع «خدمات تبريد» في أبوظبي

«الدار العقارية» تطلق أول مشروع «خدمات تبريد» في أبوظبي
12 ديسمبر 2023 16:08

أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت شركة الدار العقارية، اليوم إطلاق مشروع "خدمات التبريد" بهدف خفض بصمتها الكربونية السنوية وفقاً لخط أساس انبعاثاتها من أنظمة التبريد ضمن مجمع الريانة ومشروع القرم الشرقي التابعين لها في أبوظبي، وبنسبة تصل إلى 30% على مدار 10 سنوات.

ويعتمد هذا المشروع، الذي تديره شركة "جونسون كونترولز"، على حزمة من أفضل ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة بالإضافة إلى مجموعة من الحلول التكنولوجية المتطوّرة بهدف إزالة نحو 26,880 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن مشروعين بارزين في محفظة أصول "الدار". وتنسجم هذه المبادرة النوعية مع مستهدفات خطة الدار "صافي الانبعاثات الصفري"، والتي تتضمن هدفاً علمياً يتمثّل في تحقيق صافي انبعاثات صفري ضمن النطاقين 1 و2 من غازات الدفيئة بحلول عام 2030. ويدعم مشروع "خدمات التبريد" مستهدفات النطاق 2 من انبعاثات الغازات الدفيئة.

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وفي هذه المناسبة، قالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار العقارية: "نحن فخورون بإطلاق مشروع «خدمات التبريد»، الأكبر على الإطلاق في دولة الإمارات والأول من نوعه في أبوظبي، متطلعين إلى مواصلة شراكتنا المثمرة مع مؤسسة «جونسون كونترولز» لخفض بصمتنا الكربونية".


ومن جانبه، قال محمد خالد، نائب الرئيس والمدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "جونسون كونترولز": "يُعد هذا المشروع نموذجاً رائعاً حول كيفية إعادة رسم ملامح قطاع خدمات التبريد محلياً وإقليمياً".

الدار العقارية
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