18 مصرفاً إماراتياً ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، دخول 18 مصرفاً إماراتياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2022.وترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك المشرق، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك HSBC الشرق الأوسط، بنك دبي التجاري، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الفجيرة الوطني، بنك أم القيوين الوطني، بنك المصرف، مصرف الشارقة ، مصرف عجمان، البنك التجاري الدولي، البنك العربي المتحد، حبيب بنك.

وبلغت قيمة رأس المال لهذه المصارف قرابة 101.2 مليار دولار. كما بلغ مجموع الموجودات لهذه المصارف نحو 983.6 مليار دولار.واحتل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الأولى محلياً والمرتبة الرابعة عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء بنك أبوظبي الأول في المرتبة الثانية محلياً والخامس عربياً، تلاه بنك أبوظبي التجاري في المرتبة الثالثة محلياً والسابع عربياً. ثم بنك دبي الإسلامي في المرتبة الرابعة محلياً والـ12 عربياً، وبنك المشرق في المرتبة الخامسة محلياً والـ18 عربياً، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة السادسة محلياً والـ21 عربياً، وبنك HSBC الشرق الأوسط في المرتبة السابعة محلياً والـ23 عربياً، وبنك دبي التجاري في المرتبة الثامنة محلياً والـ32 عربياً، وبنك رأس الخيمة الوطني في المرتبة التاسعة عربياً والـ40 عربياً، ومصرف الشارقة الإسلامي في المرتبة العاشرة محلياً والـ47 عربياً. وبنك الفجيرة الوطني في المرتبة الـ11 محلياً والـ54 عربياً، و بنك أم القيوين الوطني في المرتبة الـ12 محلياً والـ 58 عربياً، وبنك المصرف في المرتبة الـ13 محلياً والـ63 عربياً، مصرف الشارقة في المرتبة الـ14 محلياً والـ65 عربياً، ومصرف عجمان في المرتبة الـ15 محلياً والـ72 عربياً، والبنك التجاري الدولي في المرتبة الـ16 محلياً والـ78 عربياً، والبنك العربي المتحد في المرتبة الـ17 محلياً والـ90 عربياً، وأخيراً حبيب بنك في المرتبة الـ18 محلياً والـ95 عربياً.