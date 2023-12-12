22 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي خلال جلستين

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية أداءه الإيجابي في ثاني أيام التداول من الأسبوع الجاري لتبلغ مكاسب القيمة السوقية للأسهم المدرجة 22 مليار درهم خلال جلستين، لتصل القيمة السوقية إلى 2.855 تريليون درهم، مع إغلاق المؤشر العام للسوق في المنطقة الخضراء على ارتفاع بمقدار 37.3 نقطة عند 9449.1 نقطة.

وجاء تحسن أداء السوق بدعم من تعاملات شراء الأجانب، حيث بلغ صافي تعاملاتهم (شراء) بنحو 28.27 مليون درهم.

وفي المقابل، تمكن مؤشر سوق دبي المالي من الإغلاق على ارتفاع طفيف، رغم زيادة تعاملات بيع الأجانب والمؤسسات المالية بصافي 17 مليوناً و215.9 مليون درهم على التوالي.

ونشطت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين لتتجاوز 1.8 مليار درهم، متضمنةً 1.36 مليار درهم في سوق العاصمة و485 مليوناً في سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد واصل مؤشر السوق الصعود أمس، ليربح 37.35 نقطة ويغلق عند مستوى 9449.1 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.4%. وقفزت قيمة التداولات الإجمالية إلى 1.368 مليار درهم، شملت ما يزيد على 372.88 مليون سهم عبر 11268 صفقة. وارتفعت أسهم 30 شركة من أصل 71 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 27 شركة، وبقيت أسهم 14 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 226.45 مليون درهم، وتلاه سهم «ألفاظبي القابضة» بقيمة 102.91 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 83.38 مليون درهم.. وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 25.8 مليون سهم، وتلاه «أدنوك للغاز» بتداول 13 مليون سهم، ثم «الدار العقارية» بنحو 7 ملايين سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة أمس «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 2.45% إلى 20.06 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.38% إلى 401 درهم، و«الدار العقارية» بنسبة 0.38% مسجلاً 5.3 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 237.9 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 209.6 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 28.27 مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي على تعاملات الشراء، حيث بلغت 1.234 مليار درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 779.14 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 455.65 مليون درهم.

سوق دبي

وعاد المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى الارتفاع أمس بمقدار 2.7 نقطة وبنسبة 0.07% عند مستوى 3937.28 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 21 شركة، مقابل انخفاض أسهم 14 شركة وثبات أسهم 4 شركات من بين 39 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس نحو 484.99 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 273.311 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6776 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 59 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 53 مليون درهم، ثم «ديوا» بقيمة 26.4 مليون درهم. فيما جاء «ديوا» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 10.7 مليون سهم، وتلاه «تاكسي دبي» بتداول 8.6 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 7.34 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة «أرامكس» بنسبة 3.39% ليغلق عند سعر 2.13 درهم، و«تاكسي دبي» بنسبة 2.34% عند 2.18 درهم. وفي المقابل تضمنت قائمة الأسهم المنخفضة «شعاع كابيتال» بنسبة 1.28% عند 0.23 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.86% ليغلق عند 17.25 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 0.82% ليغلق عند 7.24 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 130.11 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 147.19 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 17 مليون درهم كمحصلة «بيع». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 215.93 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 211.48 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 427.41 مليون درهم.

صفقات كبيرة

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 8 صفقات كبيرة مباشرة، منها 7 صفقات على أسهم بنك أم القيوين الوطني، تم خلالها تداول 199.96 مليون سهم بقيمة إجمالية 359.9 مليون درهم وبسعر 1.9 للسهم الواحد. كما شهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم بنك الفجيرة الوطني لتداول 29.33 مليون سهم بقيمة 132 مليون درهم وبسعر 4.5 درهم للسهم الواحد. وشهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «أمانات» عند سعر1.16 درهم للسهم الواحد، حيث جرى خلالها تداول 190 مليون سهم بقيمة إجمالية 22.4 مليون درهم.