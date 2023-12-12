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اقتصاد

غرفة أبوظبي تدشن برنامج التحول الصفري

خلال إطلاق البرنامج (من المصدر)
13 ديسمبر 2023 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «Vyzrd »، المتخصصة في مجال المناخ والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ويقع مقرها في استراليا.
وبموجب الشراكة، ستتعاون غرفة أبوظبي مع “Vyzrd “، على إنشاء نظام بيئي قوي لتسريع جهود الشركات على تحقيق التحول الصفري المناخي، مع موازنة أهدافها الشاملة والمرنة لنمو الأعمال. كما ستوفر Vyzrd تقنية تحليل وتقييم المخاطر المناخية، وأدوات إدارة التحول الصافي وستعزز من وصول الشركات إلى الخدمات المالية.
وفي هذا الإطار وتفعيلاً للشراكة، أعلنت الغرفة عن إطلاق «برنامج 5+5»، وسترشح الغرفة خلال الأسابيع المقبلة 5 شركات صغيرة وأخرى متوسطة للاستفادة من البرنامج التجريبي وباستثمار أولي بقيمة مليون درهم.
ومن جانب آخر، نظمت الغرفة جلسة نقاشية بعنوان «التحول الصفري للشركات الصغيرة والمتوسطة، حل للتأثير القابل للتطوير»، استضافها جناح «مصدر» ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28» في مدينة إكسبو دبي.
وشهدت الجلسة تسليط الضوء على أهمية مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الجهود العالمية المبذولة للتخفيف من آثار التغير المناخي.
وتبادل المتحدثون خلال الجلسة تجاربهم ورؤاهم حول تأثير التغير المناخي على أداء الشركات وحلول التمويل الأخضر ومصادر الطاقة الصديقة للبيئة والمتاحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لاتخاذ الإجراءات المناخية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطرقوا إلى أبرز المخاطر والتحديات التي قد تعيق الشركات عن تحقيق أهدافها الرامية إلى الوصول إلى الحياد الصفري المناخي. كما استعرض المشاركون أبرز المسؤوليات والحلول المتوفرة للشركات لتعزيز مساهمتها في دعم وتنسيق جهود تحقيق الحياد المناخي تماشياً مع أطر السياسات الوطنية.

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