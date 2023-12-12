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اقتصاد

تفاهم بين «مطارات أبوظبي» وهيئة مطار شنغهاي

خلال التوقيع على مذكرة التفاهم (من المصدر)
13 ديسمبر 2023 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «مطارات أبوظبي» عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة مطار شنغهاي «AVINEX» للاستفادة من الفرص المتاحة للجانبين والتعاون ضمن قطاع الطيران.
وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لـ«مطارات أبوظبي».. «يسرّنا أن نوقّع هذه الاتفاقية مع هيئة مطار شنغهاي AVINEX بعد فترة وجيزة من افتتاحنا مبنى المسافرين A الجديد في مطار أبوظبي الدولي. وإننا ندرك تماماً أهمية الحفاظ على قنوات مفتوحة ومستمرّة لتبادل المعرفة والخبرات، والتي تساهم في التنمية الفعّالة والمستدامة والاقتصادية للمطارين. ولا شكّ في وجود العديد من أوجه التآزر مع هيئة مطار شنغهاي، حيث يدير كلانا مطارين يشهدان نمواً ملحوظاً ويقدّمان أعلى معايير الجودة والخدمات ضمن المنطقة الجغرافية التي يتواجد فيها كلّ منهما». وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من خبرات الطرفين الواسعة في قطاع السفر، بما في ذلك المعرفة المتخصّصة والعمليات التشغيلية والتسويق، لتعزيز سُبُل التعاون وإطلاق المبادرات في مجالات شتّى مثل تطوير خدمات المسافرين والشحن وتعزيز منتجات وخدمات النقل الفعّالة وإطلاق مبادرات تسويق مشتركة، تساهم في التشجيع على السياحة ضمن مختلف الوجهات الرئيسية في مدينتي أبوظبي وشنغهاي.
من جانبه، قال فان شين، الرئيس التنفيذي لهيئة مطار شنغهاي AVINEX.. «يسعدنا اليوم أن نتعاون مع «مطارات أبوظبي» لنساهم معاً في تعزيز أوجه التآزر بين شبكة خطوط المطارين وتمكين المسافرين من الوصول إلى وجهاتهم المنشودة والارتقاء بالعمليات التشغيلية بفعاليّة، فضلاً عن دفع عجلة النمو في حركة المسافرين والشحن بينما تستأنف مطارات شنغهاي رحلاتها الدولية بطاقتها الكاملة. ويسرّنا كذلك انطلاق عمليات مبنى المسافرين A الجديد في مطار أبوظبي الدولي، في خطوة تعزّز أسس التعاون في ما بيننا. وإننا نأمل أن تتوجّه المزيد من شركات الطيران الصينية إلى التعاون مع شركة «الاتحاد للطيران» من خلال هذا المبنى الجديد، حيث نحرص على مواصلة العمل مع شركات الطيران لتحقيق أهدافنا المشتركة. ونتطلع إلى إيجاد منظومة مشتركة للتعاون على صعيد العمليات المركزية، بما يسهم في ازدهار قطاع الطيران والاحتفاء بثمرة تعاوننا معاً».
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المستمرّ بين الطرفين والوقوف على أوجه التآزر والعمل المشترك، للإسهام في إيجاد منظومة نقل جوي مشتركة وفعّالة تتيح تبادل أفضل الممارسات وتبنّيها بكفاءة.

 

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