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اقتصاد

الأرجنتين تعلن عن خفض قيمة عملتها إلى النصف

الأرجنتين تعلن عن خفض قيمة عملتها إلى النصف
13 ديسمبر 2023 08:39

أعلنت الأرجنتين الثلاثاء عن خفض قيمة عملتها إلى النصف، وخفض دعم الطاقة والنقل كجزء من التعديلات المفاجئة التي يقول الرئيس الجديد خافيير ميلي إنها ضرورية للتعامل مع "حالة طوارئ" اقتصادية.

وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو، إنه سيتم تخفيض قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة 50% من 400 بيزو لكل دولار أميركي، إلى 800 بيزو للدولار.

وأضاف: "سنكون أسوأ من ذي قبل لبضعة أشهر". وقال وزير الاقتصاد إن الحكومة الاتحادية لن تطرح بعد الآن مشاريع البناء العامة للمناقصات وستلغي العقود التي تم منحها بالفعل ولكنها لم تبدأ بعد. 

تأتي هذه الأجراءات بعد يومين من أداء ميلي اليمين الدستورية رئيساً لثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، وتشديده على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة.

وتعاني الأرجنتين من تضخم سنوي بلغت نسبته 143% مع انخفاض حاد في قيمة عملتها أمام الدولار الأميركي، وأصبح أربعة من كل 10 أرجنتينيين تحت خط الفقر، وفقاً لشبكة (سي بي إس نيوز) الأميركية.

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