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اقتصاد

«العالمية القابضة» تحذر من إعلانات التصيد الاحتيالي

«العالمية القابضة» تحذر من إعلانات التصيد الاحتيالي
13 ديسمبر 2023 11:54

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

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حذرت الشركة العالمية القابضة، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، من إعلانات تصيد احتيالي عبر محتالين يستغلون اسم الشركة وأسماء موظفيها وشعارها في الإعلانات المزيفة عبر الإنترنت، للترويج لفرص استثمارية ومناقصات وهمية. وأكدت الشركة أن المحتالين يطلبون من الأفراد أو الشركات تقديم معلوماتهم الشخصية والتجارية وبطاقات الائتمان أو تفاصيل حساباتهم البنكية بهدف دفع رسوم المناقصة أو الاستثمار في الشركة. وأشارت إلى أنه نظراً لأهمية الخصوصية والأمانة في سياق أعمال الشركة، فإنها تؤكد عدم إرسال أي طلبات عروض، أو مراسلات تطلب المعلومات الشخصية، أو التجارية، أو المالية عبر البريد الإلكتروني، أو البريد المسجل، أو أي وسيلة أخرى، كما لا تطلب إجراء أي دفعات أو استثمارات عبر هذه الوسائل، منبهة إلى أنه في حال تلقي أي طلب مشابه يزعم أنه من الشركة العالمية القابضة، فإن الشركة تنصح بالتعامل معه بحذر، وعدم تقديم أي معلومات حساسة.

العالمية القابضة
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