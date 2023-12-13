«ويز إير أبوظبي» تتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات بهدف رفع مستوى الوعي حول قضايا الاستدامة.

ووقع الاتفاقية كلٌ من المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول بوزارة الطاقة والبنية التحتية، ويوهان إيدهاغن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي.

ويتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية في مجموعة واسعة من المجالات لتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة بين مسافري طيران ويز إير أبوظبي، بما يشمل إطلاق الحملات التثقيفية على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمنتديات التابعة لكلتا الجهتين، إلى جانب تنظيم الفعاليات الخاصة التي تجمع أبرز الأطراف المعنية في القطاع.

وتتميز كل من ويز إير أبوظبي والوزارة بدعمهما الكبير للمبادرات المستدامة، بما فيها مبادرة «سويتش أوف تيك أوف»، إحدى أبرز الحملات الوطنية لتشجيع السكان على ترشيد استهلاك الطاقة والماء.

وتتزامن هذه الخطوة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف كوب 28 وإعلان 2023 عاماً للاستدامة. وتأتي في إطار تركيز جهود الجهات الوطنية، مثل ويز إير أبوظبي والوزارة، على دعم برامج الاستدامة في مختلف أوجه العمليات بالتعاون مع أبرز الجهات المعنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس شريف العلماء: «تزامناً مع اقترابنا من نهاية عام الاستدامة، تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا المستمر باعتماد معايير الاستدامة في مختلف جوانب العمليات. وتسهم زيادة الوعي حول أهمية الاستدامة بين مسافري ويز إير أبوظبي في تعزيز مستويات المشاركة في مبادرات الاستدامة التي تطلقها الوزارة والمتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، الأمر الذي يمثل إحدى أهم أولويات الوزارة. وتسرنا شراكتنا مع ويز إير أبوظبي في هذه المبادرة، كما نقدر التزامها الراسخ بتحقيق الاستدامة».

ومن جانبه، قال يوهان إيدهاغن: «يسعدنا التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات والمساهمة في زيادة الوعي حول أهمية الاستدامة والكفاءة في استهلاك الطاقة. وانطلاقاً من مكانتنا كشركة طيران وطنية رائدة، نلتزم في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن رحلاتنا، وتعزيز وعي المسافرين والشركاء والجهات المعنية حول الخطوات اللازمة للارتقاء بممارساتنا البيئية. ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع الوزارة من خلال المبادرات والفعاليات والحملات المشتركة التي نعتزم إطلاقها معاً، بهدف تحقيق فوائد ملموسة للمؤسسات والمجتمعات».