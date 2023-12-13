«أبوظبي للأوراق المالية» يوقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنزن الصينية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة شنزن الصينية عن توقيع مذكرة تفاهم اليوم، وذلك خلال زيارة وفد من البورصة للسوق.

تأتي هذه المبادرة استكمالاً لمساعي سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهوده ومبادراته المستمرة لتعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية العالمية الرائدة، بما في ذلك الاتفاقية الأخيرة التي وقعها السوق مع بورصة نيويورك.

تركز مذكرة التفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة شنزن على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالمؤشرات المالية وصناديق المؤشرات المتداولة في السوقين، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الدولية المتاحة لجذب التمويل عبر الحدود.

وتعليقاً على التوقيع، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يمثل التعاون مع بورصة شنزن علامة مميزة جديدة في مسيرتنا الساعية لتحقيق التكامل مع الأسواق المالية العالمية، حيث تضع مذكرة التفاهم هذه إطاراً لتعزيز سبل التعاون والابتكار، وتفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين والمتعاملين في بر الصين الرئيسي. وسيعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة شنزن معاً على استكشاف فرص التعاون في مجال الخدمات المالية، والاستفادة من قدرات الأسواق المالية متسارعة النمو في الإمارات العربية المتحدة والصين. كما تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا المشترك بتبادل المعرفة والخبرات وتطوير المنتجات المبتكرة لدفع عجلة النمو في القطاع المالي».

وقالت تانغ روي، نائب الرئيس التنفيذي لبورصة شنزن: «ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم، سيعمل السوقان الماليان على تعميق التعاون وتنفيذ تعاون عملي في تنمية السوق والخدمات والمنتجات عبر الحدود وآلية التمويل، عبر الحدود وتبادل الخبرات والتعلم المتبادل ضمن مجالات أخرى، مما يضع نموذجاً يحتذى به نحو الانفتاح والتعاون في سوق رأس المال الصيني الإماراتي.»