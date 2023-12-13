الخميس 14 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«هيئة إدارة السيولة» تستعرض مبادرات تعزيز استقرار النظام المالي

خالد بالعمى مع المشاركين بالاجتماع (من المصدر)
14 ديسمبر 2023 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إعلان نتائج مسابقة كوب 28 الإمارات للتسارع التقني
الإمارات تؤكد التزامها بتعميق التعاون بين الدول الإسلامية

عقد مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة) اجتماعه الحادي والثلاثين، أمس في مدينة إسطنبول التركية، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحضور أصحاب المعالي والسعادة محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء. 
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث اطلع على المبادرات الاستراتيجية، ووسائل تعزيز إصدار أدوات مالية منتظمة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية، والجهود المشتركة المبذولة لتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في حماية النظام المالي وتعزيز استقراره. وأكد أعضاء مجلس الإدارة في ختام اجتماعهم التزامهم بدعم الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة في تنفيذ عملياتها ومهامها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. 
وتعليقاً على الاجتماع، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تؤدي الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة دوراً حيوياً في تعزيز إدارة السيولة في قطاع المالية الإسلامية، ودعم الخيارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لسوق الخدمات المالية العالمية، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالخدمات المالية الإسلامية. كما تؤكد نتائج اجتماع مجلس إدارة الهيئة التزامه بتعزيز المرونة في سوق المالية الإسلامية، تنفيذاً لمهام الهيئة، وتجسيداً لأهدافها وخططها المستقبلية».
بدوره قال الدكتور عمر أوسيني، الرئيس التنفيذي للهيئة: «تعكس المناقشات التي جرت خلال الاجتماع مجلس الإدارة الجهود المتفانية لمجلس الإدارة لتعزيز دور الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة وتنفيذ أهدافها ورؤيتها لتطوير سوق المالية الإسلامية، وتلتزم الهيئة بتقديم حلول فعالة لإدارة السيولة في ضوء التطورات المتواصلة في الأسواق. نثمن الدعم الثابت من أصحاب المصلحة، ونتطلع إلى تعزيز أهدافنا المشترك».

إسطنبول
خالد محمد بالعمى
النظام المالي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
فورمبيرج «بطل الهواء» في «النمور»
الرياضة
فورمبيرج «بطل الهواء» في «النمور»
اليوم 11:00
"أبوظبي للإسكان" تُطلق "الدليل الإرشادي للإسكان الدائري"
علوم الدار
"أبوظبي للإسكان" تُطلق "الدليل الإرشادي للإسكان الدائري"
اليوم 10:43
«الإمبراطور» يتسلح بـ «قوة ليما» لكسر «سلسلة التعادل»
الرياضة
«الإمبراطور» يتسلح بـ «قوة ليما» لكسر «سلسلة التعادل»
اليوم 10:30
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 10:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©