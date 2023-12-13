الخميس 14 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أوبك»: اقتصاد الإمارات يظهر ديناميكيات قوية

«أوبك»: اقتصاد الإمارات يظهر ديناميكيات قوية
14 ديسمبر 2023 02:00

فيينا (وام)

أخبار ذات صلة
منتخب اليد يخوض 4 مباريات في معسكر مقدونيا
رئيس الدولة وذي يزن بن هيثم يبحثان العلاقات بين البلدين

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، إن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات واصلت أداءها القوي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في العام القادم 2024. وأضافت «أوبك»، في تقريرها لشهر ديسمبر الصادر أمس، أنه من المتوقع أن يستمر المسار التصاعدي في الأنشطة غير النفطية، مما يسهم في استمرار النمو في العام المقبل.
وقال التقرير «تشير توقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى الزخم المستمر، مدعوماً بزيادة ثقة الأعمال، والإصلاحات الحكومية، والتوسع في إنفاق الأسر». ولفت إلى أن اقتصاد الإمارات أظهر ديناميكيات أساسية قوية، مما أدى إلى نمو اقتصادي بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن القراءات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لشهري نوفمبر وأكتوبر أكدت القوة المستمرة للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات.

أوبك
منظمة أوبك
اقتصاد الإمارات
الإمارات
الاقتصاد الإماراتي
التجارة غير النفطية
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
بايدن: اتفاق العالم في COP28 إنجاز تاريخي
علوم الدار
بايدن: اتفاق العالم في COP28 إنجاز تاريخي
اليوم 11:21
فورمبيرج «بطل الهواء» في «النمور»
الرياضة
فورمبيرج «بطل الهواء» في «النمور»
اليوم 11:00
"أبوظبي للإسكان" تُطلق "الدليل الإرشادي للإسكان الدائري"
علوم الدار
"أبوظبي للإسكان" تُطلق "الدليل الإرشادي للإسكان الدائري"
اليوم 10:43
«الإمبراطور» يتسلح بـ «قوة ليما» لكسر «سلسلة التعادل»
الرياضة
«الإمبراطور» يتسلح بـ «قوة ليما» لكسر «سلسلة التعادل»
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©