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اقتصاد

حشر آل مكتوم يفتتح «عرب بلاست»

حشر آل مكتوم خلال افتتاح المعرض (من المصدر)
14 ديسمبر 2023 02:00

دبي (الاتحاد)

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افتتح الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أمس، فعاليات الدورة الـ16 من معرض «عرب بلاست 2023»، المقام بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، كبريات الشركات المصنعة للبتروكيماويات والبلاستيك الخليجية والعربية والعالمية وعمالقة الصناعة من 35 دولة عربية وأوروبية وآسيوية.
وأشاد الشيخ حشر آل مكتوم بالمكانة التي وصل إليها «عرب بلاست» عالمياً، وتزايد عدد الدول المشاركة في فعالياته عاماً تلو الآخر، مؤكداً أن دبي تكرس مكانتها مركزاً للمعارض والمؤتمرات الكبرى بالمنطقة.
وشدد الشيخ حشر آل مكتوم على أهمية اعتماد ممارسات الاستدامة في صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، مشيداً بما يقدمه العارضون في «عرب بلاست» من تقنيات صديقة للبيئة.
وشهد حفل الافتتاح الشيخ سعيد بن حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.
وقال نضال محمد، مدير عام شركة الفجر للمعلومات والخدمات، المنظمة للمعرض، إن المعرض يركز في هذه الدورة على الاستدامة في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات، ويعرض تقنيات لإعادة التدوير وحماية البيئة.

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