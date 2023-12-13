22.5 مليون درهم صافي شراء الأجانب في الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تحركت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في نطاق أفقي ضيق أمس لتعكس حالة الترقب لمحفزات جديدة أهمها نتائج الأعمال السنوية للشركات المدرجة وتوزيعات أرباحها. وواصل المستثمرون الأجانب الشراء واقتناص الأسهم المحلية عند مستوياتها السعرية الجيدة الحالية لتبلغ محصلة تعاملاتهم صافي شراء بقيمة 22.55 مليون درهم متضمنة 20.97 مليون درهم صافي شراء في سوق العاصمة ونحو 1.58 مليون في سوق دبي المالي.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.38 مليار درهم تركزت بشكل كبير في سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي قاربت قيمة التداولات فيه 1.1 مليار درهم. وإلى ذلك بلغت خسائر القيمة السوقية للأسهم المدرجة 6.6 مليار درهم منها 5 مليارات درهم خسائر القيمة السوقية في أبوظبي إلى 2.850 تريليون درهم، مع انخفاض القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.6 مليار درهم إلى 668.49 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أغلق مؤشر السوق على انخفاض طفيف أمس ليخسر 12.33 نقطة ويغلق عند مستوى 9436.77 نقطة منخفضاً بنسبة 0.13%. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.099 مليار درهم، شملت ما يزيد على 245.21 مليون سهم عبر 10464 صفقة. وارتفعت أسهم 25 شركة من أصل 67 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 32 شركة، وبقيت أسهم 10 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 221.41 مليون درهم، وتلاه سهم « ألفا ظبي القابضة » بقيمة 106.48 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بقيمة 66.14 مليون درهم.. وجاء سهم « رأس الخيمة العقارية» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 24.66 مليون سهم، وتلاه «ملتيبلاي» بتداول 20.23 مليون سهم، ثم «أدنوك للإمداد والخدمات» بنحو 18.23 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة أمس «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 3.19 % إلى 20.7 درهم، و «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 3.3 % إلى 1.02 درهم، وفي المقابل تراجعت أسهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.37% مسجلاً 399.5 درهم، و«أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.1% إلى 18.23 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 366.37 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 209.6345.39 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 20.97 مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 976.22 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 880 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 96.16 مليون درهم.



صفقة كبيرة

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية جرى خلالهما تداول 42.6 مليون سهم بقيمة اجمالية 90.94 مليون درهم وبسعر 1.9 درهم للسهم الواحد.



سوق دبي

وسجل المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعاً لايذكر أمس بمقدار نقطتين وبنسبة 0.05% عند مستوى 3939.31 نقطة ، بعد ارتفاع أسهم 18 شركة، مقابل انخفاض أسهم 15 شركة وثبات أسهم 5 شركات من بين 38 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس نحو 287.52 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 131.51 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6060 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 63 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 56.86 مليون درهم، ثم «ديوا» بقيمة 33.8 مليون درهم. فيما جاء الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 27.5 مليون سهم، وتلاه «ديوا» بتداول 13.9 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة «أرامكس» بنسبة 3.75% ليغلق عند سعر 2.21 درهم، و«تيكوم» بنسبة 1.95% عند 2.61 درهم، و«بنك دبي الإسلامي » بنسبة 1.44% عند 5.61 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 153.18 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 151.6 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 1.58 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 6.2 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 217.26 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 223.47 مليون درهم.