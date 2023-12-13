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اقتصاد

«سياحة عجمان» تطلق حملة ترويجية في مصر

محمود الهاشمي
14 ديسمبر 2023 02:00

عجمان (الاتحاد)

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أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان أمس، حملة ترويجية جديدة مستهدفة السوق المصري، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية عجمان ومجموعتها الغنية من المعالم السياحية والثقافية وإرساء شراكات استراتيجية مع أهم الشركات العاملة في المجال السياحي في مصر.
ويعتزم وفد الدائرة برئاسة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، المشاركة في لقاءات مع وكالات سياحية مصرية بارزة، مع التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية. وتعتبر هذه الحملة الفرصة المثلى لتعزيز الشراكات وتسليط الضوء على جهود تطوير المعالم السياحية في الإمارة.
وخلال الجولة، سيسلط الهاشمي الضوء على التزام دائرة التنمية السياحية في عجمان بتحقيق تنمية متوازنة وشاملة وفقاً لرؤية عجمان 2030، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لتعزيز السياحة المستدامة.

عجمان
مصر
الأهلي المصري
دائرة التنمية السياحية
محمود خليل الهاشمي
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