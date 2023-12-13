تأسيس منصّة جديدة للاستثمار في الائتمان العقاري الخاص الأوروبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة «أريس مانجمنت»، أمس، عن إبرام شراكة جديدة بهدف تأسيس منصّة جديدة لاستثمار مليار دولار أميركي في فرص الائتمان الخاص في السوق العقارية في المملكة المتحدة وأوروبا خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وبموجب هذه الشراكة، ستمتلك مبادلة في المنصة الجديدة حصة قدرها 50%، في حين ستبلغ حصة الدار 30% وحصة أريس 20%.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الدار أيضاً استثمار 100 مليون دولار أميركي في تعزيز استراتيجية الاستثمار في أسواق الائتمان العقاري الخاص في أوروبا، والتي صاغتها مبادلة وأريس لأول مرة في عام 2021 بهدف التركيز على الديون المضمونة الممتازة مع منح امتياز الأولوية للأصول العقارية المادية، بما في ذلك المكاتب، والوحدات السكنية العائلية، والمنشآت الصناعية، ومرافق التجزئة والضيافة.

ومن المتوقع، أن ترتفع قيمة استراتيجية الاستثمار في أسواق الائتمان العقاري الخاصة بشركة أريس إلى نحو 2 مليار دولار من الالتزامات الرأسمالية المقدمة من الصناديق الاستثمارية التابعة لشركتي الدار وأريس، بما في ذلك الرافعة المالية. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي رأس المال المتاح للاستراتيجية حاجز الـ 5 مليارات دولار.

وباستثمار إجمالي يبلغ 400 مليون دولار أميركي، تسعى الدار إلى توسيع نطاق تركيزها إلى ما وراء استثمارات صفقات الاستحواذ التي تشتهر بها في المنطقة، وتنويع محفظتها الاستثمارية عبر هيكل رأس المال من خلال دخول سوق الائتمان الخاص، بالشراكة مع شركات بارزة وذات مكانة رائدة في القطاع، وخاصة في مجال التمويل وفئات الأصول. وهذا التوجّه سيعزز قدرتها على بناء حضور قوي في سوق عالية النمو، خصوصاً في ظل استمرار نضج وتطوّر هذه السوق، إلى جانب النمو القوي الذي شهده سوق الإقراض غير المصرفي.

ومن جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «يكتسب قطاع الائتمان الخاص أهمية متزايدة في صناعة التمويل العقاري داخل الأسواق الناضجة. وفي ضوء الإقبال المتنامي على الإقراض غير المصرفي في ظل فرض شروط أكثر صرامة على الائتمان ومتطلبات رأس المال، فنحن نلمس فرصة كبيرة للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية. وتجمع هذه الشراكة بين القوة المالية لشركة مبادلة وخبرات الدار الطويلة في القطاع العقاري وفئات الأصول وسجل أريس المشهود له، مما يوفر فرصة مثالية من حيث التوقيت للاستثمار في فرص نوعية في واحدة من فئات الأصول الرئيسية وتأسيس حضور مؤثر في سوق يمكن التوسع فيه ويحقق عوائد جيدة ومعدلة حسب المخاطر خلال دورات السوق».

وتعليقاً على إطلاق المنصة الجديدة، قال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات غير التقليدية في مبادلة: «ترتبط مبادلة بعلاقات قوية واستراتيجية مع كل من أريس والدار. وانطلاقاً من إمكاناتنا القوية المشتركة، ستتمتع هذه المنصّة الجديدة بالمقومات اللازمة للاستثمار في سوق الائتمان العقاري الخاص في المملكة المتحدة والدول الأوروبية الأخرى. ويعكس هذا النهج التعاوني التزامنا المشترك برصد الفرص الاستثمارية الواعدة واقتناصها لتأمين عوائد مستدامة على الأجل الطويل».

وبدوره، قال فيليب مور، الشريك ورئيس قسم التمويلات العقارية الأوروبية لدى شركة أريس: «لا نزال نشهد نمواً مستمراً في آفاق الفرص الدولية الواعدة أمام شركات التمويل العقاري بالتزامن مع تراجع الإقبال على المصادر التقليدية للرؤوس الأموال. وستواصل أريس تركيزها على الاستفادة من خبرات فريقها المخضرم ورؤيتها الشاملة في السوق الدولية ونهجها الناجع لاغتنام أفضل الفرص عبر القطاعات الواعدة التي ننشط بها، بما في ذلك المساحات السكنية والمساحات متعددة الاستخدامات والمساحات المجاورة، والتي تظل جميعها تستفيد من ديناميات العرض والطلب الواعدة. ويعكس هذا الاستثمار الأخير قدرتنا على متابعة أعمالنا وسط التحديات المعقدة بمرونة عالية تتماشى مع مختلف مستويات المخاطر والعائد الاستثماري. ونحن نتطلع إلى مواصلة البحث عن الفرص التمويلية المجزية وتنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية في القطاع التمويلي في أوروبا، وذلك بالتعاون مع شركتي مبادلة والدار».