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اقتصاد

الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار

الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
14 ديسمبر 2023 08:42

واصلت أسعار الذهب الارتفاع اليوم الخميس بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى نهاية دورة التشديد النقدي وأشار إلى خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024، مما أدى إلى هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2032.07 دولار للأوقية بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 2.4 بالمئة أمس الأربعاء. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.5 بالمئة إلى 2046.80 دولار.

وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين مقابل منافسيه مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد السندات القياسية الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أغسطس.
وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسعار الذهب الذي لا يدر عوائد.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.83 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 937.25 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 994.82 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
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