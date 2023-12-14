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اقتصاد

«سيريوس العالمية القابضة» تستثمر في «بوتانيكال ووتر تكنولوجيز»

«سيريوس العالمية القابضة» تستثمر في «بوتانيكال ووتر تكنولوجيز»
15 ديسمبر 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «سيريوس العالمية القابضة»، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، عن استثمارها في شركة «بوتانيكال ووتر تكنولوجيز» في خطوة استراتيجية لإنشاء مصادر جديدة لمياه الشرب، وإعادة تعبئة طبقات المياه الجوفية، وإغاثة المناطق التي تعاني من شح المياه في البلدان النامية.
وتركز «سيريوس العالمية القابضة» من خلال شركة حلول الاستدامة الذكية «S3» التي أسستها مؤخراً، على تقديم حلول صناعية شاملة لمكافحة التغير المناخي مستندة إلى أربعة جوانب رئيسة في مشهد تغير المناخ هي غاز الميثان، والكربون، والاقتصاد الدائري، وندرة المياه وكفاءتها. 
ويُشكل هذا الاستثمار الاستراتيجي في «بوتانيكال ووتر تكنولوجيز» نقطة انطلاق رئيسة في مهمة «S3» للارتقاء بجودة المياه وتحسين استخدامها، والتعاون للاستفادة من مصادر المياه غير المستغلة على نحو مستدام؛ إذ تُكرس «بوتانيكال ووتر تكنولوجيز» حلولها المبتكرة لإنشاء مياه نقية من مصادر نباتية هي الأولى من نوعها في العالم، عن طريق استخلاص المياه من النباتات. 
ويعتمد ابتكار الشركة، الحاصل على براءة اختراع، على جمع ومعالجة المكثفات التبخيرية التي تنشأ طبيعياً من مرافق تركيز الفواكه والخضراوات ومصانع تكرير السكر، وذلك بكميات كبيرة، كان سيتم التخلص منها لولا ذلك، وتعمل الشركة على إحداث تغييرات جذرية في البنية التحتية الحالية لتأمين مياه الشرب الأكثر استدامة في العالم.
وتلتزم كل من شركة «حلول الاستدامة الذكية (S3)» و«بوتانيكال ووتر تكنولوجيز» بمعالجة تحديات ندرة المياه والتلوث من خلال إبرام الشراكات العالمية واستثمار التقدم التكنولوجي وإطلاق المبادرات الإنسانية، وتعمل الأخيرة على توفير مياه شرب نظيفة وآمنة وخلق أثر إيجابي لنحو 100 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفاً وحرماناً في العالم.

سيريوس
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