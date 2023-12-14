«مطار دبي» يتوقع استقبال 4.4 مليون مسافر في 15 يوماً

دبي (الاتحاد)

كشفت مطارات دبي، عن جاهزية مطار دبي الدولي DXB، للتعامل مع الطفرة المتوقعة، خلال موسم الأعياد من خلال العمل على قدم وساق لتوفير تجربة سفر سلسة لجميع الضيوف، حيث من المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي نحو 4.4 مليون مسافر، خلال الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر الجاري، وبمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 258 ألف مسافر من وإلى دبي.

ومن المتوقع أن تصل ذروة الموسم في يوم الجمعة 22 ديسمبر، ليكون بذلك أكثر الأيام ازدحاماً خلال هذه الفترة، حيث يتوقع أن يستقبل المطار نحو 279 ألف مسافر خلاله.

وقال عيسى الشامسي، نائب رئيس أول عمليات مباني المسافرين في مطارات دبي: بداية فصل الشتاء، استقبلنا في مطارات دبي عدداً من شركات الطيران الجديدة، فضلاً عن قيام بعض الشركات بزيادة عدد رحلاتها لوجهات معينة، الأمر الذي أسهم في زيارة عدد الزوار إلى دبي، ومن جانبنا، نحن على أهبة الاستعداد للتعامل مع أوقات الذروة في أعداد المسافرين، لضمان حصولهم على تجربة سفر مميزة تتماشى مع أجواء موسم الأعياد الممتعة.

وأضاف الشامسي: تحرص فرق العمل في مطار دبي الدولي، والتي تتمتع بأعلى مستويات الخبرة، على توفير تجربة سفر ممتعة ومريحة خلال مواسم الذروات بشكل عام، وبدعم من مركز مراقبة عمليات المطار المجهز بأحدث المعدات، كما نتعاون بشكل وثيق مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لضمان توفير تجربة سفر استثنائية لضيوفنا، ونأمل أن تسهم الأنشطة المستوحاة من أجواء الموسم في منحهم تجربة مميزة في مطار دبي الدولي.

ومع استمرار دبي في تعزيز مكانتها الريادية بوصفها وجهة السفر المفضلة خلال فصل الشتاء، من المتوقع أن يشهد المطار ارتفاعاً في أعداد المسافرين القادمين، خلال عطلتي نهاية الأسبوع الأخيرتين من العام الجاري، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية استقبال نصف مليون مسافر بشكل أساسي على متن الرحلات المباشرة على مدار ستة أيام، خلال الفترتين من 22 وحتى 24 ديسمبر، ومن 29 وحتى 31 ديسمبر.