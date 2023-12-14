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اقتصاد

أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين تحتفل بتخريج 58 طياراً

أحمد بن سعيد وكبار الحضور خلال الحفل (الاتحاد)
15 ديسمبر 2023 01:13

دبي (الاتحاد) 

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احتفلت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين بتخريج 58 طياراً جديداً، تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. 
ويعد تخرج الدفعة الرابعة من طلبة الأكاديمية بمثابة علامةٍ فارقةٍ أخرى في عالم الطيران، وذلك نظراً للنقص في أعداد الطيارين المهرة على مستوى العالم. 
حضر الحفل عدد من كبار الشخصيات وعائلات وأصدقاء الخريجين وأعضاء هيئة التدريس وعدد من طلبة الأكاديمية. 
وتقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالتهنئة للخريجين، ورحّب بهم في عالم الطيران، وسلمهم شهادات التخرج. 
وقال سموه: تلعب أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين دوراً مهماً في استراتيجية ناقلتنا الوطنية، وتعزيز رؤية دبي لتصبح مركزاً مستداماً للطيران، ودعم أهداف التوطين في الدولة، ويجوب طيارونا أجواء العالم رافعين علم الإمارات، ويمثلون طموحات الطيران في بلادنا، ويسهمون في تعزيز العنصر البشري الوطني في الصناعة، واليوم، فإننا لا نحتفل بإنجازاتهم الفردية فحسب، بل بتأثيرهم الجماعي، تهانينا لخريجينا وآمل أن أسافر معهم قريباً عندما يتأهلون لقيادة أسطولنا نحو المستقبل. 
وحضر حفل التخرج كبار المسؤولين التنفيذيين في طيران الإمارات، بمن فيهم عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات، وعلي الصوري النائب التنفيذي للرئيس لشؤون مكتب الرئيس وإدارة المرافق والمشاريع، والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول دائرة العلاقات الدولية، وأوليفيه غرومان نائب رئيس أول الموارد البشرية في مجموعة الإمارات. 
وقال القبطان عبدالله الحمادي، نائب رئيس ومدير أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين: كل تخرج هو احتفال لطلبتنا وعائلاتهم وفريق أكاديميتنا بأكمله، واليوم، أصبح خريجونا على استعداد لخدمة طيران الإمارات والوطن وعالم الطيران، لقد قطعوا شوطاً طويلاً، على المستويين الشخصي والمهني، منذ أن بدؤوا رحلتهم معنا، وأكملوا واحدة من أكثر الدورات التدريبية صرامة في العالم بمرونة واحترافية. 
وفي كلمةٍ ألقتها باسم زملائها الخريجين، قالت فاطمة الغملاسي: يمثل اليوم علامة فارقة في مسيرتي الشخصية والمهنية، ولا يسعني إلا أن أقف أمامكم كقائدة طائرة إماراتية فخورة بالرحلة التي بدأتها، مؤكدة أنها رحلة تستحق كل لحظة، وذلك بفضل حكمة مدربينا والدعم الثابت من عائلاتنا وتشجيع أقراننا. 
وتم تكريم الخريجين ابراهيم البلوشي ومايد محمد لإنجازاتهما الاستثنائية، ونوف حسن كونها الطالبة الأعلى اجتهاداً. 
وأكمل الخريجون أكثر من 113 أسبوعاً من التدريب، بما في ذلك أكثر من 1100 ساعة من التدريب الأرضي و315 ساعة من التدريب على الطيران.

أحمد بن سعيد
دبي
الإمارات
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