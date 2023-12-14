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اقتصاد

«إي آند» تعزز عملياتها في باكستان

«إي آند» تعزز عملياتها في باكستان
15 ديسمبر 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (PTCL) التابعة لـ«إي آند» عن توقيعها اتفاقية ملزمة مع شركة اتصالات Telenor ASA تقوم «إي آند» على أساسها بالاستحواذ على 100% من شركة Telenor Pakistan، مقابل 108 مليارات روبية باكستانية استناداً للقيمة الكلية للشركة وعلى أساس نقدي خالٍ من الديون.
تأتي أهمية هذا الاستحواذ في أنه يجمع بين نقاط القوة والخبرة في كل من PTCL وTelenor Pakistan، وبالشكل الذي سيسهم في خلق تعاون وتفاعل من شأنه قيادة الابتكار وتعزيز إمكانات «إي آند» في السوق الباكستانية، علاوة على تمكينها من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، وفي الوقت نفسه تسريع وتيرة مسيرة التحول الرقمي، كما سيدعم هذا الإنجاز استراتيجية «إي آند» في النمو والتوسع في المنطقة، مما سيعزز من مكانتها كلاعب رئيس في صناعة الاتصالات الباكستانية.
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لــ«إي آند»: ننظر إلى استحواذ «إي آند» الاستراتيجي على شركة تيلينور الباكستانية على أنه فرصة مهمة لقيادة الجهود الرامية إلى الاستثمار في بناء أفضل شبكة جيل قادم في باكستان.

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