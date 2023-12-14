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اقتصاد

«أبوظبي التجاري» يبيع 80% من ذراعه العقارية لـ«نايم ياردز بلس»

«أبوظبي التجاري» يبيع 80% من ذراعه العقارية لـ«نايم ياردز بلس»
15 ديسمبر 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع بنك أبوظبي التجاري اتفاقية لبيع 80% من حصته في شركة أبوظبي التجاري للعقارات المملوكة بالكامل للبنك إلى شركة «ناين ياردز بلس القابضة» («ناين ياردز بلس»)، إحدى شركات «إي أي إتش إثمار الدولية القابضة»، الذراع العقارية الرئيسية لها.
وفقاً للاتفاقية، تم تقييم شركة أبوظبي التجاري للعقارات بمبلغ 591 مليون درهم وسيحقق البنك أرباحاً بما يقارب 490 مليون درهم بعد استيفاء متطلبات الإنجاز قبل نهاية ديسمبر 2023.
في هذا الإطار، تحقق هذه الاتفاقية قيمة كبيرة للمساهمين كما تتماشى بشكل تام مع استراتيجية بنك أبوظبي التجاري الرامية إلى تعزيز وتوسيع نطاق الأعمال المصرفية الأساسية.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: يفخر بنك أبوظبي التجاري بالنجاح الذي حققته شركة أبوظبي التجاري للعقارات ولكونها قد أصبحت إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات العقارية، وتسهم هذه الاتفاقية في تحقيق قيمة كبيرة لمساهمي البنك.
من جانبه، قال علي الجبيلي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي أي أتش: سوف تسهم هذه الاتفاقية في دعم الرؤية الطموحة لشركة «ناين ياردز بلس» للارتقاء بأنماط الحياة المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة.

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