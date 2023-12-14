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اقتصاد

«تبريد» توقع اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 600 مليون درهم

عقب توقيع الاتفاقية (من المصدر)
15 ديسمبر 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، توقيع اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 600 مليون درهم، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول «FAB» بصفته المنسق الأخضر، إلى جانب بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني.
وتتوافق اتفاقية التمويل -التي تمتد لخمس سنوات- مع استراتيجية الاستدامة الشاملة التي تتبناها الشركة، إذ تم تصميم هذا التمويل بما يعزز من مكانة الشركة عالمياً في توفير حلول تبريد عالية الكفاءة إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، وتلبية الطلب المتزايد على التقنيات المستدامة والمبتكرة. 
وترتبط عمليات تبريد وأهدافها ارتباطاً وثيقاً بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «SDGs» باعتبارها مشاركًا فاعلاً في «تحالف التبريد» التابع للأمم المتحدة للبيئة، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لتعزيز كفاءة العمليات، حيث ستخصص الشركة مبلغ 600 مليون درهم -الذي تم جمعه من خلال التمويل التعاوني- حصرياً لتمويل المشاريع والاستثمارات التي تلتزم بإطار التمويل الأخضر الخاص بها الذي تم إطلاقه في عام 2022. 
وتشمل المشاريع تطوير وشراء وتشغيل محطات وأنظمة تبريد المناطق، والاستثمار في تعزيز كفاءة الطاقة والمياه، مع التركيز على الإدارة الفعالة لمياه الصرف الصحي. 
وقال عادل الواحدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «تبريد»: تعد اتفاقية التمويل هذه بمثابة شهادة على التزامنا الثابت بالممارسات المستدامة، ومن خلال تخصيص العائدات للمشاريع الخضراء حصرياً، فإننا نسعى لإحداث تأثير إيجابي كبير في مسيرة الشركة للمحافظة على البيئة ودفع عجلة التطور في تقنيات التبريد المستدام، ونحن فخورون بشراكتنا مع بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، هذه البنوك التي تشاركنا رؤيتنا لمستقبل أكثر استدامة. 
من جانبه، قال فواز أبو سنينة، المدير العام، القائم بأعمال رئيس التمويل العالمي للشركات في بنك أبوظبي الأول: يدرك بنك أبوظبي الأول الدور الذي تلعبه أنظمة التبريد المركزي في مستقبل كفاءة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، لكونها تتسم بكفاءة الاستهلاك، وقلة تأثيراتها السلبية على البيئة بالمقارنة مع أنظمة التكييف التقليدية، وتنسجم هذه الشراكة مع التزامنا بإقراض واستثمار وتقديم تمويل مستدام وانتقالي بقيمة تزيد عن 135 مليار دولار بحلول عام 2030. 
من ناحيته، أعرب بنك أبوظبي التجاري عن الفخر بالتعاون مع شركة تبريد للمساهمة في تعزيز المشاريع الخضراء، بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية. 
من جانبه، قال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك الإمارات دبي الوطني: يسعدنا أن ندعم جهود شركة تبريد لدفع عجلة الاستدامة قطاع تبريد المناطق، حيث تعتبر هذه الاتفاقية تنفيذاً واقعياً لإطار التمويل المستدام الخاص بنا، ما يعزز التزامنا تجاه الاستدامة.

الشركة الوطنية للتبريد المركزي
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