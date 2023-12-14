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اقتصاد

مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية يسجل رقمين قياسيين

سعيد الطاير خلال تسلم الشهادتين (من المصدر)
15 ديسمبر 2023 01:13

دبي (الاتحاد)

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حققت هيئة كهرباء ومياه دبي رقمين قياسيين جديدين في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك عن «أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة» في العالم بارتفاع 263.126 متر و«أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية» في العالم بقدرة 5.907 ميجاوات ساعة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة بتقنية عاكسات القطع المكافئ والملح المنصهر.
وتم تسجيل الرقمين القياسيين الجديدين عن المرحلة الرابعة من المجمع والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 950 ميجاوات بتقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وتسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادتين من ممثلي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي.
وقال معالي الطاير: «نحن فخورون بهذا الاعتراف العالمي الجديد الذي يسلط الضوء على ريادة الهيئة وتميزها، حيث تدعم المرحلة الرابعة من المجمع جهودنا في مجال تخزين الطاقة، حيث تتمتع بقدرة تخزينية لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافر الطاقة الشمسية على مدار الساعة».
وأضاف معاليه: «نواصل مسيرة التميز والريادة في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، وسجل الهيئة حافل بالجوائز المرموقة ويأتي ترجمة لجهودها الحثيثة التي تصبو إلى الوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات، ونمضي بخطى واثقة نحو بناء مستقبل مستدام، حيث أصبحت الهيئة مرجعاً عالمياً في تطوير وتطبيق أعلى معايير وممارسات التميز في جميع أنشطتها وعملياتها التشغيلية».
وتستخدم المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، وهي منظومة الطاقة الشمسية المركزة بعاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية تبلغ 600 ميجاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات.

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