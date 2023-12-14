«المالية» تشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك وزارة المالية في الإمارات باجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين (G20) للعام 2024، بناء على دعوة للمشاركة من جمهورية البرازيل الاتحادية التي تولت رئاسة مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2023، وتستضيف قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو يومي 18 و19 نوفمبر 2024.

وتعكس هذه الدعوة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتستهل الوزارة مشاركتها باجتماع وزراء المالية والبنك المركزي لمجموعة العشرين (FCBD) المقرر بالفترة 14 و15 ديسمبر 2023 في العاصمة برازيليا، والذي سيناقش أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين التي حددتها رئاسة البرازيل، ويسبقه اجتماع مشترك للشيربا «Sherpa» مع نواب وزراء المالية والبنوك المركزية.

وأعرب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، عن عميق تقديره للبرازيل على دعوتها الدولة للمشاركة في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، وقال: نشيد بأجندة الرئاسة البرازيلية الرامية إلى الحد من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في أنحاء العالم تحت شعار بناء عالم عادل وكوكب مستدام، وتلك قضايا على غاية الأهمية، وحان الوقت ليمنحها المجتمع الدولي الأولوية في الأحداث الدولية العام القادم.

وأضاف معاليه: تنسجم توجهات وزارة المالية في دولة الإمارات مع أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين، ونحن مستعدون للعمل على القضايا الرئيسية، مثل تحسين المؤسسات المالية الدولية، ومعالجة أعباء الديون عالمياً، والحشد الفعال للموارد العامة والخاصة نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة.

ولطالما دعت وزارة المالية خلال مشاركتها في المسار المالي لمجموعة العشرين، إلى ضمان مرونة سلاسل التوريد العالمية والتعاون متعدد الأطراف ضمن مجموعة العمل الإطارية.

وانطلاقاً من كونها مركزاً عالمياً، تقوم دولة الإمارات بدور رائد في تعزيز الشراكات الدولية والتعاون الاقتصادي والمالي، بما يتماشى مع أهداف وزارة المالية المنصوص عليها في خطتها الاستراتيجية 2023-2026 ورؤية «نحن الإمارات 2031».