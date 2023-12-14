تعاون بين «مصدر» و«إتش واي 24» للاستثمار بمجال الهيدروجين

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن توقيع اتفاقية استراتيجية تحدّد إطار عمل لتطوير واستثمار مشاريع مشتركة مع شركة «اتش واي 24»، أكبر مستثمر في مجال الهيدروجين النظيف على مستوى العالم، بهدف نشر حلول الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع، وجرى توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي عقد في دبي.

واتفقت الشركتان على وضع إطار عمل لاستكشاف فرص التطوير والاستثمار في مشاريع تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة لإنتاج الهيدروجين، والتي تتضمن إنتاج الطاقة المتجددة المحوّلة عبر المحللات الكهربائية إلى الهيدروجين الأخضر، وبالتالي مشتقاته مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الإلكتروني ووقود الطائرات المستدام والهيدروجين المُسال.

ويركز الطرفان على تطوير المشاريع التي تقع في المراكز الإقليمية الرئيسية في مختلف أنحاء أوروبا والأميركتين وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



استثمار مشترك

وبموجب الاتفاقية، من المتوقع أن يوفر «صندوق البنية التحتية للهيدروجين النظيف» الذي تديره شركة «اتش واي 24» فرص استثمار وتطوير مشترك لشركة «مصدر»، والتي قد تصل قيمتها إلى 2 مليار يورو على مدى السنوات الخمس القادمة.

وسوف يلعب الهيدروجين دوراً أساسياً في تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة وتعزيز الاعتماد عليها، مما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الحياد المناخي العالمية.

وتساهم هذه الاتفاقية في تعزيز دور شركة «اتش واي 24» كداعم لنمو اقتصاد الهيدروجين، كما ستشكل محفظة مشاريع «مصدر» للطاقة المتجددة بقدرة 20 جيجاواط والمنتشرة حول العالم، عاملاً إضافياً يدعم هذه الشراكة ويتيح للطرفين استهداف واستكشاف صفقات أكبر وتطوير مشاريع في مناطق جغرافية أوسع وبوتيرة أسرع.

وتفتح الاتفاقية أيضاً الباب أمام فرص استثمارية جديدة لشركة «اتش واي 24» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما الاستفادة من الشراكات الوطيدة التي أقامتها شركة «أرديان» في المنطقة تحت قيادة فرانسوا آيسا توازي، رئيس مجلس إدارة الشركة في أبوظبي، حيث تعتبر «اتش واي 24» مشروعاً مشتركاً بين «أدريان»، أكبر شركة استثمارات خاصة في أوروبا، و«فايف تي هيدروجين»، المنصة المتخصصة في الاستثمار في الهيدروجين النظيف.



توحيد الجهود

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: شهدنا خلال مؤتمر (COP28) مدى الحاجة الملحة لتوحيد جهود مختلف الشركاء حول العالم من أجل العمل والإنجاز، واستطاعت «مصدر» خلال مسيرتها الممتدة على مدى 17 عاماً تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الطاقة النظيفة العالمي، ولا شك أن هذا التعاون مع «اتش واي 24» التي تعد أكبر شركة مستثمرة في الهيدروجين النظيف بالعالم، سيتيح لنا المجال لتسخير خبراتنا ومواردنا من أجل الاستفادة من القدرات الكبيرة التي يوفرها الهيدروجين الأخضر وتسريع التحول في قطاع الطاقة عالمياً من أجل مستقبل أخضر وأكثر استدامة».



آفاق الاستثمار

من جانبه، قال بيير ايتيان فرانك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «اتش واي 24»: يعتبر الهيدروجين أحد أكثر الأدوات الواعدة التي تدعم عملية التحول في قطاع الطاقة، وهو ما تم التأكيد عليه خلال مؤتمر (COP28)، وتهدف هذه الشراكة إلى فتح آفاق الاستثمار في بعض من أكبر مشاريع الهيدروجين الأخضر الاستراتيجية على مستوى العالم، كما أنها تعكس إمكانات كل من فرنسا ودولة الإمارات لتطوير مشاريع واسعة النطاق تسهم في الحد من الانبعاثات، ونحن بحاجة إلى تخصيص المزيد من التمويل من قبل المؤسسات والمستثمرين وصناديق الثروة السيادية لدعم العمل المناخي، ولا شك أن «مصدر» سباقة في هذا المجال وتمهد الطريق نحو مزيد من الاستثمارات».

يذكر أن شركة «مصدر» تأسست في عام 2006 ولديها مشاريع في أكثر من 40 دولة حول العالم بقدرة إنتاجية تتجاوز 20 جيجاواط، كما أنها استثمرت أو تلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.