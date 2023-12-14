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اقتصاد

«غرفة أبوظبي»: تعزيز جهود القطاع الخاص في خفض الانبعاثات

«غرفة أبوظبي»: تعزيز جهود القطاع الخاص في خفض الانبعاثات
15 ديسمبر 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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حققت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ضمن مشاركتها في مؤتمر الأطراف «كوب 28» نجاحاً فاعلاً، حيث ساهمت في دعم الجهود الوطنية والعالمية وتعزيز جهود القطاع الخاص ومساعيه نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
وحظيت بعض فعاليات «كوب 28» بدعم خاص من غرفة أبوظبي، ومنها جلسة نقاشية بعنوان «كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تغيير مسار العمل في الحد من التغير المناخي»، كما شاركت الغرفة في جلسة نقاشية أخرى حول الاستدامة في تسهيل قنوات التجارة، ونظمت جلسة نقاشية بعنوان «التحول الصفري للشركات الصغيرة والمتوسطة، حل للتأثير القابل للتطوير».
ووقعت غرفة أبوظبي، خلال مشاركتها المتميزة في «كوب 28»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «Vyzrd»، وأطلقت الغرفة نسخة تجريبية من برنامج «5+5»، لتعزيز جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
وفي هذا الصدد، أشاد فؤاد درويش، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، بالفرص التي أتاحها مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لكافة الجهات المحلية والعالمية والقطاعات الوطنية، بما في ذلك شركات القطاع الخاص لتعزيز جهودها ودعم مبادراتها وتوجهاتها التي تنسجم مع أهداف كوب 28 نحو الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، مؤكداً أن غرفة أبوظبي تلتزم بالتعاون مع كافة الأطراف لضمان حصول القطاع الخاص على الخبرات ومصادر التمويل اللازمة لتعزيز جهودها نحو تحقيق الاستدامة البيئية والمناخية.
وقال درويش: إن غرفة أبوظبي تنطلق نحو مرحلة جديدة من عملية التحول نحو صافي الانبعاثات الصفري والاستدامة الشاملة من خلال شراكتها مع Vyzrd.

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