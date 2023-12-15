اتفاقية بين «التنفيذي لغسل الأموال» و«الرقابة المالية لكازاخستان»



ألماتي (وام)

أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «EO AML/CTF» ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان «FMA» مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية.

وتهدف المذكرة إلى زيادة التعاون في مكافحة غسل الأموال «ML» وتمويل الإرهاب «TF» وتمويل الانتشار بين البلدين «PF»، وستركز على أربعة مجالات رئيسية هي، الأصول الافتراضية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، والتثقيف وبناء القدرات، واسترداد الأصول.

وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن توقيع مذكرة التفاهم يضفي الطابع الرسمي على التزام الدولتين بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن المشاركة الاستراتيجية الفعالة والتعاون مع الأطراف الدولية النظيرة أمر ضروري في مكافحة الجرائم المالية وهو جزء أساسي من استراتيجية دولة الإمارات.

وأضاف: توقيع المذكرة مع إدارة الأموال الكازاخستانية، يأتي في وقت تعمل فيه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تعزيز جهود التعاون مع الشركاء الدوليين على المدى الطويل.. لقد قررنا التركيز على أربع مجالات رئيسية لضمان أن يكون تنسيقنا مستهدفاً، مما يتيح لنا تحقيق تأثير حقيقي في معالجة أكثر القضايا إلحاحًا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم.

من جانبه رحّب زنات إيليمانوف، رئيس هيئة الرقابة المالية في جمهورية كازاخستان، بالتوقيع على مذكّرة التفاهم، وقال «خلال هذا العام، شهدت العلاقة بين البلدين تقدمًا بارزًا في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمكّنا من إقامة تبادل فعّال للمعلومات الاستراتيجية والتشغيلية، مما ساهم بشكل كبير في التحقيق الناجح في القضايا الكبيرة المتعلقة بغسيل الأموال في بلدنا».

وأضاف: يسرنا أيضًا أن نستلهم من التجارب الناجحة التي قامت بها دولة الإمارات في تنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحة غسيل الأموال، بكل احترام، سنعتمد هذه التجربة".

وسيتعاون الطرفان في مجال التثقيف وبناء القدرات من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات لأصحاب المصلحة حول مختلف الموضوعات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.