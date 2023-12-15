مذكرة تفاهم بين «غرفة أبوظبي» و«سيدات الأعمال الأردني الإماراتي»



أبوظبي (الاتحاد)

وقع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع «مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي»، ترمي إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين أعضاء المجلسين. وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود الداعمة للمرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتعاون سوياً في إطلاق المبادرات والأنشطة المشتركة لتعزيز مساهمة المرأة الإيجابية والفعالة، وبما يدعم تطلعات المجلسين ويواكب خطط وتوجهات الدولة.

وقعت مذكرة التفاهم كلّ من مروة المنصوري عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومنى الراشدي عضو مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، في مقر غرفة أبوظبي، بحضور عدد من ممثلي المجلسين.

وقالت مروة المنصوري: إن توقيع المذكرة يأتي في إطار سعي مجلس سيدات أعمال أبوظبي الدؤوب نحو تمكين المرأة في إمارة أبوظبي انطلاقا من الإيمان الراسخ بدورها في قيادة التغيير ورسم ملامح المستقبل، لذا نعمل للنهوض بدورها في القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة والممكنات المحفزة لها، لتصبح شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. وأكدت أهمية مذكرة التفاهم في دعم مجتمع سيدات ورائدات الأعمال في أبوظبي، نظراً لدورها المباشر في فتح الآفاق أمام المرأة الإماراتية لبناء الشراكات واكتشاف الفرص المثمرة والواعدة وتعزيز العلاقات التجارية في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، بما فيها سوق المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالتعاون مع نظيراتها الأردنيات، وصولاً إلى رفع مستوى تنافسيتها وحضورها الفاعل والمتنامي في عالم المال والأعمال.

من جانبها، أكدت منى الراشدي عن سعادتها أن توقيع المذكرة مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، سيسهم في التعزيز التعاون بين الجانبين عبر المستويات كافة وبما ينسجم مع أهدافنا وتطلعاتنا في توفير فرص جديدة بالتعاون مع مختلف الجهات لدعم رائدات وسيدات الأعمال اللواتي يعتبرن شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تبادل المعلومات والتقارير وإعداد الدراسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تعزيز شبكة التواصل والتفاعل بين سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات والأردنيات في كل من أبوظبي والأردن من خلال تبادل الدعوات والترويج للفعاليات واستقبال الوفود والبعثات وإطلاق المشاريع ذات الاهتمام المشترك. واتفق الجانبان على تبادل الدعوات للمشاركة في برامج الوفود الزائرة والمغادرة التي تدخل في مجالات اهتمام الطرفين، إلى جانب اقتراح السبل والوسائل الكفيلة لتسهيل وتذليل أية معوقات محتملة قد تعترض أحد الطرفين لتحقيق التطلعات المستقبلية، فضلاً عن تعزيز الوعي لدى رائدات وسيدات الأعمال في المجالات الاقتصادية والتجارية الواعدة والمجدية، ودعم تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الإمارات والأردن.