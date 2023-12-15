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اقتصاد

«جمارك أبوظبي» تناقش سبل التعاون مع نظيرتها في عجمان

خلال استقبال وفد جمارك عجمان (من المصدر)
16 ديسمبر 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، في مقرها الرئيسي بمدينة مصدر، وفداً من دائرة الميناء والجمارك في إمارة عجمان برئاسة الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير إدارة تطوير الأعمال، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات الجمركية في أبوظبي، ومناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
واطلع الوفد الزائر الذي كان في استقباله فهد غريب الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، على رحلة التحول الاستراتيجي في جمارك أبوظبي، وتجربتها الاستثنائية في تطوير خدماتها المبتكرة، وجهودها الريادية في تأسيس بيئة مؤسسية رقمية متمكنة، تساهم في تعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، بما يعزز المكانة المرموقة التي تحتلها إمارة أبوظبي عالمياً كوجهة رئيسية للاستثمار وممارسة الأعمال.
كما تعرف الوفد على أبرز إنجازات وجوائز جمارك أبوظبي العالمية والإقليمية، ومعدلات التميز في المؤشرات الحكومية، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث المشاريع المطبقة والمعتمدة على استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة التي تخدم مختلف قطاعات العمل الجمركي وتعزز سعادة المتعاملين وترفع مستوى رضاهم بخدمات سلسة وسريعة وفعالة.
وتأتي زيارة دائرة الميناء والجمارك في إمارة عجمان لجمارك أبوظبي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وحرص جمارك أبوظبي على نقل تجربتها وخبراتها في تطوير العمل الجمركي إلى مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد وتعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.

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