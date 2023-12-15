«أدنوك» تستحوذ على حصة شركة «أو سي أي» في «فيرتيغلوب»

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة «أو سي أي جلوبال»، عن إبرام اتفاقية بيع وشراء تستحوذ «أدنوك» بموجبها على كامل حصة «أو سي أي» في شركة فيرتيغلوب. وتدعم الاتفاقية، التي تجعل من «أدنوك» المساهم المالك لحصة الأغلبية في «فيرتيغلوب»، استراتيجية الشركة الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، وتعزز خططتها لإنشاء منصة نمو عالمية لإنتاج الأمونيا، التي تعد وقوداً منخفض الكربون وناقلاً للهيدروجين.

وبموجب الاتفاقية، تقوم «أدنوك» بشراء حصة «أو سي إي» كاملة في شركة «فيرتيغلوب» البالغة (50% + سهم واحد) بسعر 3.20 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل إجمالي سعر شراء يبلغ 13.28 مليار درهم (3.62 مليار دولار).

وبالإضافة إلى القيمة المدفوعة، تتضمن الاتفاقية «آلية لاكتساب الأرباح» لصالح شركة «أو سي أي» للسنة المالية 2024 والسنة المالية 2025، تكون مرتبطة بتسعير السلع وأداء التدفق النقدي الحر لأعمال «فيرتيغلوب» خلال هذه الفترة المحددة.

وبعد إتمام الصفقة، سترتفع حصة «أدنوك» في «فيرتيغلوب» لتصل إلى 86.2%، في حين ستبقى نسبة الأسهم الحرة المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 13.8%.

وقال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في «أدنوك»: نجحنا من خلال شراكتنا الوثيقة مع «أو سي أي» منذ عام 2018 في إدراج «فيرتيغلوب» وتنميتها لتصبح أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا، وتدعم هذه الصفقة الهامة استراتيجية «أدنوك» الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، كما تسرّع خططها لإنشاء منصة نمو عالمية لإنتاج الأمونيا والأمونيا النظيفة.

من جانبه، قال ناصف ساويرس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «فيرتيغلوب» ورئيس مجلس إدارة شركة «أو سي آي جلوبال»: بفضل ما تقدمه أدنوك من دعم كبير وتوجيه مستمر فإن فيرتيغلوب ستكون أمام فرص مميزة لتعزيز نموها وتعظيم قيمتها.