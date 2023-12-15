السبت 16 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أدنوك» تستحوذ على حصة شركة «أو سي أي» في «فيرتيغلوب»

«أدنوك» تستحوذ على حصة شركة «أو سي أي» في «فيرتيغلوب»
16 ديسمبر 2023 01:03

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
خالد بن محمد بن زايد: تلبية تطلعات المواطنين أولويتنا القصوى

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة «أو سي أي جلوبال»، عن إبرام اتفاقية بيع وشراء تستحوذ «أدنوك» بموجبها على كامل حصة «أو سي أي» في شركة فيرتيغلوب.  وتدعم الاتفاقية، التي تجعل من «أدنوك» المساهم المالك لحصة الأغلبية في «فيرتيغلوب»، استراتيجية الشركة الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، وتعزز خططتها لإنشاء منصة نمو عالمية لإنتاج الأمونيا، التي تعد وقوداً منخفض الكربون وناقلاً للهيدروجين. 
وبموجب الاتفاقية، تقوم «أدنوك» بشراء حصة «أو سي إي» كاملة في شركة «فيرتيغلوب» البالغة (50% + سهم واحد) بسعر 3.20 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل إجمالي سعر شراء يبلغ 13.28 مليار درهم (3.62 مليار دولار). 
وبالإضافة إلى القيمة المدفوعة، تتضمن الاتفاقية «آلية لاكتساب الأرباح» لصالح شركة «أو سي أي» للسنة المالية 2024 والسنة المالية 2025، تكون مرتبطة بتسعير السلع وأداء التدفق النقدي الحر لأعمال «فيرتيغلوب» خلال هذه الفترة المحددة. 
وبعد إتمام الصفقة، سترتفع حصة «أدنوك» في «فيرتيغلوب» لتصل إلى 86.2%، في حين ستبقى نسبة الأسهم الحرة المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 13.8%. 
وقال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في «أدنوك»: نجحنا من خلال شراكتنا الوثيقة مع «أو سي أي» منذ عام 2018 في إدراج «فيرتيغلوب» وتنميتها لتصبح أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا، وتدعم هذه الصفقة الهامة استراتيجية «أدنوك» الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، كما تسرّع خططها لإنشاء منصة نمو عالمية لإنتاج الأمونيا والأمونيا النظيفة. 
من جانبه، قال ناصف ساويرس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «فيرتيغلوب» ورئيس مجلس إدارة شركة «أو سي آي جلوبال»: بفضل ما تقدمه أدنوك من دعم كبير وتوجيه مستمر فإن فيرتيغلوب ستكون أمام فرص مميزة لتعزيز نموها وتعظيم قيمتها.

أدنوك
شركة أدنوك
أبوظبي
الإمارات
فيرتيجلوب
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
16 ديسمبر 2023
فلسطيني يسحب الطوب في مخيم للنازحين بمدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة النازحين في غزة
16 ديسمبر 2023
البحرين.. مسيرة إنجازات استثنائية
الأخبار العالمية
البحرين.. مسيرة إنجازات استثنائية
16 ديسمبر 2023
الحوثي يواصل التصعيد ويعرقل حركة الملاحة الدولية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم «حوثي» بالصواريخ على سفينتين بالبحر الأحمر
16 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©