32.12 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تجاوزت مكاسب أسواق الأسهم المحلية 32.12 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي بعد تحقيق قفزة في قيمة التداولات الإجمالية إلى 8.55 مليار درهم بعد زيادة نشاط التداولات في الأيام الأخيرة من الأسبوع بشكل لافت بعد إعلان الفيدرالي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي وتوقعات بتخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس عن مستوياتها الحالية.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بما يتجاوز 30.96 مليار درهم إلى 2.864 تريليون درهم، فيما ربحت القيمة السوقية لأسهم دبي نحو 1.15 مليار درهم لتصل إلى 675.552 مليار درهم.

وجاء نشاط التداولات بشكل كبير في سوق العاصمة حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية 6.27 مليار درهم في حين قفزت قيمة التداولات في سوق دبي المالي إلى 2.285 مليار درهم.

وتمكنت مؤشرات الأسواق من تحقيق ارتفاعات جيدة في نهاية الأسبوع المنقضي حيث ربح مؤشر أبوظبي 97 نقطة فيما تمكن مؤشر سوق دبي المالي من الإغلاق فوق مستوى 4 آلاف نقطة وتحديداً عند 4001 نقطة رابحاً 49.6 نقطة خلال الأسبوع.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة تعاملات (شراء) الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 232.54 مليون درهم، وصافي (شراء) 34.76 مليون سهم بعد استحواذهم على 32.93% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 32.49% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 26.23 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 21.47 مليون درهم.

في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 232.1 مليون درهم، مؤكدة أن محصلة تعاملات الإماراتيين كانت (بيع) بنحو 232.54 مليون درهم من مشتريات من الأسهم بقيمة 4.091 مليار درهم ومبيعات بقيمة 4.323 مليار درهم.

كما كانت محصلة تعاملات الإماراتيين على الأسهم (بيع) بنحو 34.76 مليون سهم من مشتريات من الأسهم بقيمة 956.34 مليون سهم ومبيعات بقيمة 991.1 مليون سهم.

وفي ما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 1.3 مليار درهم بعد شراء 234.699 مليون سهم، مقارنة بنحو 1.32 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 246 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (بيع) بقيمة 18.47 مليون درهم وصافي (بيع) 11.32 مليون سهم.

وقام المستثمرون الأفراد بشراء 153.957 مليون سهم بقيمة تتجاوز 322.67 مليون درهم، وباعوا 142.63 مليون سهم بقيمة 304.2 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 18.47 مليون درهم وصافي (شراء) لعدد 11.32 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع جديد نسبته 1.03% مرتفعاً بمقدار 97 نقطة، ويغلق عند مستوى 9497.8 نقطة، مقارنة مع 9400.75 نقطة بنهاية الأسبوع السابق وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع حيث سجل أعلى مستوى عند 9502.17 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9367 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار 29 شركة، فيما أغلقت 35 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 63 ألفاً و926 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.442 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 6.273 مليار درهم.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 30.96 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.864 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.833 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.005 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 44% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 1.037 مليار درهم لتشكل ما نسبته 45.37% من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 31.36 مليون درهم، كمحصلة (بيع).

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم بقيمة 1.28 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.24 مليار درهم لتكون محصلة تعاملاتهم صافي (شراء) بقيمة 31.36 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 49.6 نقطة عند مستوى 4001.1 نقطة يوم أمس مقارنة مع 3951.52 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 1.15 مليار درهم لتبلغ 675.552 مليار درهم. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 2.28 مليار درهم بعد تداول 935 مليون سهم خلال 34 ألفاً و975 صفقة.



تداولات الإماراتيين

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت حصتهم 67% من قيمة التداولات و67.51% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.09 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 4.32 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيع) بقيمة 232.54 مليون درهم وصافي (بيع) لنحو 34.76 مليون سهم. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.28 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.24 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 31.36 مليون درهم.