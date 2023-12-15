%30 زيادة في الطلب على حجوزات الطيران والفنادق بالإمارات

مصطفى عبد العظيم(دبي)

ارتفع الطلب على حجوزات الطيران والفنادق في الإمارات خلال عطلة موسم الأعياد واحتفالات رأس السنة الميلادية، بنسبة تتراوح بين 25 و30%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لتقديرات شركات طيران ومواقع حجز إلكترونية ومديري فنادق. وتوقع عاملون في قطاع الضيافة والسفر، أن تسجل أسعار الإقامات الفندقية وتذاكر الطيران خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 31 يناير زيادة تصل إلى 18%، مع ارتفاع نسبة إشغال الفنادق ومقاعد الطيران من وإلى مطارات الدولة إلى طاقتها القصوى، مع التدفقات السياحية المتوقعة خلال هذه الفترة.

وقال مدحت برسوم، المدير العام لفندق «كابيتول دبي»، إن فنادق الإمارات تستعد لختام عام 2023 بأفضل أداء فندقي متوقع سواء من ناحية معدلات الإشغال أو العائد على الغرف ومستويات الأسعار، مشيراً إلى أن مؤشرات حجوزات الإقامة المؤكدة خلال الأسبوع الأخير من العام تشير إلى نمو قوي في الطلب يتراوح بين 25 و30% عن نفس الفترة من العام الماضي، فضلاً عن توقعات بزيادة العائد على الغرف بنسبة تصل إلى 18%.

وأشار برسوم إلى وجود طلبات حجوزات قوية من مجموعات سياحية كبيرة من أسواق مختلفة لقضاء عطلة الأعياد واحتفالات رأس السنة في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن هذه الفترة من كل عام تشكل الذروة الأعلى في أداء القطاع الفندقي والتي تستفيد منها الفنادق في إنهاء العام بأفضل أداء ممكن على صعيد كافة المؤشرات.

وعزا برسوم الانتعاش الذي يشهده قطاع الفنادق إلى المكانة الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية، وذلك بفضل تنوع خياراتها السياحية وما تزخر به من مقومات عديدة تضعها دائما في الوجهات السياحية المفضلة للسفر والسياحة، والتي من أهمها عامل الأمن والأمان والسمعة، وبنيتها التحتية السياحية الفريدة من مزارات وفنادق وشركات طيران تصل إلى نحو 400 نقطة حول العالم، بالإضافة إلى أجوائها الشتوية الفريدة.

من جانبه، قال نادر غوشة، مدير عام منتجع ريو في دبي، إن حجوزات الإقامة بالمنتجع خلال فترة احتفالات رأس السنة وصلت إلى الطاقة القصوى مع تحقق إشغال كامل بنسبة 100%، مع ارتفاع في الأسعار بحدود 15% عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن متوسط الإشغال على مدار العام وصل إلى نحو 85%.

وأوضح أن هناك طلباً قوياً من كل الأسواق الرئيسية وخاصة من ألمانيا وروسيا وبريطانيا وكذلك بولندا التي تشكل النسب الأكبر من الحجوزات.

في السياق ذاته أشار مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو، إن الطلب على السفر يشهد تناميا ملحوظا وخصوصا مع اقتراب عطلات أعياد الميلاد ورأس السنة، وإن الإمارات وجهة مميزة خلال هذه الفترة لما تضمه من فعاليات وأنشطة لمختلف أنواع السياح بالإضافة إلى الطقس الجميل الذي تتمتع به البلاد خلال فصل الشتاء.

وأوضح أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها وجهة رئيسية استثنائية للسياحة الشتوية من خلال النشاطات المتنوعة من المشروعات السياحية التي تعد الأضخم والأكثر تميزاً على مستوى العالم من حيث ما توفره لمرتاديها من أنشطة متنوعة بين أحضان الطبيعة وبين الكثبان الذهبية أو الخروج ورحلات السفاري الصحراوية وبين التسوق والإقامات الفندقية الراقية.

وقال أنه وفقاً لبيانات ويجو، فقد سجلت عمليات البحث حول رحلات الطيران والفنادق في فترة الميلاد ورأس السنة من الشرق الأوسط إلى الإمارات حوالي 361 ألف بزيادة قدرها 32% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغ معدل سعر التذكرة حوالي 687 دولار، وتتميز مدة الإقامة لمسافري الشرق الأوسط بأنها أطول لغيرها من البلدان إذ تصل إلى حوالي 8 أيام.

عدنان كاظم: ارتفاع قوي في إشغال مقاعد رحلات طيران الإمارات

قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن الطلب على السفر بلغ مستويات مرتفعة للغاية خلال الفترة الحالية، مما انعكس على ارتفاع معدلات إشغال مقاعد الرحلات وصلت إلى إشغال كامل في معظم الرحلات من مختلف الأسواق بما في ذلك أوروبا وأميركا وأستراليا وحتى من أميركا الجنوبية وغيرها من الأسواق، لافتاً إلى أن معدلات الطلب أعلى من حيث النسبة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال إن معدلات التدفق السياحي إلى دبي بالنسبة لمسافري طيران الإمارات قوية للغاية حالياً ولم نشهدها سابقاً، مشيراً إلى وجود طلب سياحي قوي على دبي خلال الفترة الحالية. ولفت إلى أن الناقلة تشهد زيادة مستمرة في نسبة أعداد المسافرين الذين يختارون الإمارة لقضاء عطلات سياحية.

وأضاف أن نسبة تصل إلى 40% من ركاب الناقلة باتوا يختارون دبي كمحطة سياحية لهم، مقابل نسبة كانت تصل إلى 30% في السابق، موضحاً أن ذلك دليل على المكانة القوية التي تتمتع بها دبي وجاذبيتها العالية كوجهة تجتذب ملايين الزوار من مختلف الشرائح كل عام.

وأوضح أن وتيرة الطلب السياحي القوية على دبي متواصلة خلال الفترة المقبلة وحتى بعد انتهاء موسم العطلات، لافتاً إلى أن طيران الإمارات ستطلق بعد يناير العام المقبل عروضاً وصفقات لعملائها المسافرين الذين يصلون إلى دبي أو يتوقفون حيث ستتيح لهم بطاقة صعود الطائرة للعملاء الاستفادة من عروض حصرية في العديد من المرافق السياحية.

وأشار إلى أن هذه العروض تتيح قيمة رائعة للزوار لاختبار تجارب سياحية متنوعة في الإمارة، موضحاً أن العروض تستهدف العائلات والأفراد.