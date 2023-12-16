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اقتصاد

مطار الشارقة يحتفل بإطلاق أولى رحلات «العربية للطيران» إلى بوكيت

مطار الشارقة يحتفل بإطلاق أولى رحلات «العربية للطيران» إلى بوكيت
17 ديسمبر 2023 01:11

الشارقة (وام)

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احتفل مطار الشارقة وشركة العربية للطيران بإطلاق أولى رحلات الشركة إلى بوكيت في مملكة تايلاند، بحضور علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ونيبا نيروننوت القنصل العام لتايلند في دبي، وخانين بوني أسوبات قنصل التأشيرات في دبي، إلى جانب مجموعة من المسؤولين والمدراء في هيئة مطار الشارقة الدولي وشركة العربية للطيران.
وتسيّر الشركة طائرات من طراز إيرباص A321 بين مطار الشارقة وبوكيت بواقع 4 رحلات أسبوعية، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية هيئة مطار الشارقة الدولي التي تحرص على تنويع خيارات السفر المتاحة للمسافرين عبر مطار الشارقة، وتعزيز مكانته كوجهة مفضّلة للسفر من خلال توسيع شبكات خطوط شركات الطيران وزيادة عدد الوجهات.
وقال علي سالم المدفع: إن إطلاق أولى رحلات «العربية للطيران» إلى بوكيت في مملكة تايلاند يعكس التعاون الوثيق بين الهيئة وشركائنا الاستراتيجيين ومنهم مجموعة العربية للطيران، بهدف تعزيز مكانة مطار الشارقة، وتقديم تجربة سفر مميزة وخدمات رائدة، وتوسيع خيارات السفر للمسافرين، كما تحرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات من خلال استخدام أحدث التقنيات مثل خدمة السفر الذاتي، وبالتالي توفير محطة مفضّلة للسفر لجميع المسافرين وبنية تحتية متطورة للشركات العاملة عبر مطار الشارقة.
من جانبه، قال عادل علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: يسرنا إطلاق أولى رحلات العربية للطيران إلى واحدة من أروع الوجهات السياحية في العالم - بوكيت، ونتطلع إلى تعزيز شبكة وجهاتنا وتقديم أفضل خيارات سفر لعملائنا بأسعار معقولة، لافتاً إلى أن الوجهة الجديدة تعكس التزام الشركة بتوفير خدماتها القيمة المضافة للمسافرين، فضلاً عن تعزيز قطاعي السفر والسياحة في كلا البلدين.
ويسعى مطار الشارقة إلى توسيع شبكة وجهات المطار لتعزيز ثقة المتعاملين، بما يوفره من تجربة سفر آمنة وسلسة وخدمات رائدة وإجراءات سفر سريعة، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي المميز وعمليات التوسعة الجديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، كما يحرص على العمل مع الشركاء الاستراتيجيين بفاعلية لإضافة مزيد من الخطوط الجديدة ودعم الخدمات المقدمة بمواكبة أحدث الوسائل التكنولوجية.

الشارقة
مطار الشارقة
العربية للطيران
تايلاند
مطار الشارقة الدولي
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