ارتفاع الطلب على شراء الأقمشة في أسواق أبوظبي

ريم البريكي (أبوظبي)

شهدت أسواق أبوظبي، نمواً ملحوظاً في الطلب على شراء الأقمشة بمختلف أنواعها وتشكيلاتها، بالتزامن مع بدء موسم الشتاء واستعدادات الجنسيات المقيمة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، فضلاً عن رواج الحركة السياحية التي تشهدها العاصمة خلال شهر ديسمبر الجاري، بحسب مديري مبيعات في محال بيع الأقمشة.

وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد»، أن الأفواج السياحية التي تزور أبوظبي بالتزامن مع احتفالات الدولة بالأعياد الوطنية، وتنظيم الفعاليات المصاحبة جعلت من أسواق العاصمة مقصداً للزائرين، ما زاد من مبيعات محال ومتاجر الأقمشة والمنسوجات بمختلف أنواعها.

وقال محمد الجابري، مسؤول مبيعات في محل متخصص في بيع الأقمشة، إن الطلب على الشراء شهد نمواً متسارعاً خلال الأيام القليلة الماضية، خصوصاً من الأفواج السياحية التي تزور العاصمة، فضلاً عن استعدادات الجنسيات المقيمة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، مؤكداً أن العائلات المواطنة كان لها نصيب كبير من الإقبال على الشراء، خصوصاً الأقمشة الإيطالية والسويسرية.

وأضاف الجابري، أن الأقمشة من أنواع الحرير والأقطان والشيفون، تصدرت مبيعات المتاجر المتخصصة، مؤكداً أن أسواق الأقمشة في أبوظبي تتميز بالتنوع مع تزايد أنواع الأقمشة والمنسوجات المستوردة من مختلف البلدان ومنها الأقمشة الإيطالية والسويسرية والهندية، فضلاً عن الأقمشة الصينية التي تحمل أسعاراً مختلفة تتناسب مع حاجة المستهلكين ورغباتهم واختلاف الأذواق.

من جانبه، أكد أحمد حسين، مسؤول بيع في متجر متخصص في بيع الأقمشة، أن الطلب تنامى بشكل ملحوظ على شراء قطع الزري والقطع المشغولة بتصاميم الفصوص والتي تناسب الأعراس والحفلات والمناسبات الاجتماعية المتعددة، موضحاً أن أقمشة الستان والحرير والأقطان الثقيلة أيضاً شهدت طلباً مع دخول الشتاء وتحسن الطقس.

وأفاد أن السياح القادمين من أوروبا ومن آسيا يفضلون شراء القطع المباعة هنا نظراً لتفرد الأقمشة وتميزها بالكثير من التصاميم التي يفضلها هؤلاء، إلى جانب جودة ما هو معروض في السوق الإماراتي.

معروضات السوق

قالت فاطمة البلوشي «ربة بيت» إنها تتعمد الذهاب مرتين أو ثلاثاً لسوق الأقمشة في أبوظبي والعين للاطلاع على المعروض بالسوق، مشيرة إلى أنها تفضل شراء أقمشة خلال مواسم الخصومات، مشيرة إلى أن الذوق المحلي والتصاميم الإماراتية في اختيار الأقمشة وتطريزها أصبح لها سوق خليجية ومطلوبة في أسواق عمان والسعودية وقطر.