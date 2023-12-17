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اقتصاد

محمد كركوتي يكتب: «عوائد» تاريخية في «كوب 28»

محمد كركوتي يكتب: «عوائد» تاريخية في «كوب 28»
18 ديسمبر 2023 01:12

يمكن وضع مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي عقد في دبي، «كوب 28»، على رأس المؤتمرات والفعاليات العالمية التي حققت قفزات نوعية في هذا المجال الذي بات يمثل محوراً دولياً متشابكاً. فقد تمكنت الرئاسة الإماراتية لهذا المؤتمر، من الوصول إلى سلسلة من الاتفاقات التي تصب جميعها في تحقيق الأهداف المنشودة دولياً. 
وبرغم الخلافات الطبيعية المتوقعة، فإن الحلول الوسط كانت السمة الرئيسية، بل والضرورية. ففي مثل هذه الساحات، لا يمكن إلا اللجوء لتفاهمات بين الأطراف المعنية، من أجل تدعيم مسارات حماية المناخ والبيئة بشكل عام. ومبادرات الإمارات ساهمت بصورة أساسية في الاتفاق التاريخي النهائي لـ «كوب 28»، وكرست الهدف الأساسي، وهو الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، مع تعزيز توجهاتها المعلنة، وهو ربط الحراك نحو حماية المناخ بالتنمية الاقتصادية. 
وهذه النقطة الأخيرة لم تكن مطروحة بوضوح في السابق. فلا يمكن أن تتحقق الإنجازات في هذا الميدان، دون أن تكون هناك روابط اقتصادية تنموية تخص كل الأطراف ذات الصلة. ومن هنا، مثل «كوب 28» نقطة تحول حقيقية، وجاء داعماً بقوة لاتفاقية باريس المناخية في عام 2015. إنها توجهات مبتكرة في مسألة متشابكة ومتشعبة بصورة كبيرة، فضلاً عن أنها تقدم حلولاً ورؤى فيها من الابتكار بقدر ما فيها من الالتزام. 
رفد التمويل الأخضر بتقديم الإمارات 270 مليار دولار بحلول 2030، وفر الضمانات اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني، أي توازن انبعاثات الكربون وامتصاصه من الغلاف الجوي. كما أن توجه الإمارات، يضع في مقدمة الاعتبارات أوضاع بلدان تحتاج بالفعل للمساعدة في المساهمة العالمية في خفض الانبعاثات، وبالتالي توفير الحماية الأفضل للمناخ.
مع «اتفاق الإمارات» الذي ختم «كوب 28»، هناك انطلاقة جديدة على الساحة العالمية، لاسيما أن هذا الاتفاق لم يشهد اعتراضاً واحداً من 200 دولة شاركت في الجلسة الختامية. وهذا يعني أن الجهود التي بذلت لإنجاح المؤتمر، حققت قفزات نوعية، سيجري البناء عليها لسنوات عديدة مقبلة. وهذا ما افتقرت إليه المؤتمرات الدولية السابقة. 
للمرة الأولى، هناك صيغة واضحة بشأن الوقود الأحفوري، لتسريع خطوات العمل المناخي بصورة عامة. بينما تمت تعبئة أكثر من 85 مليار دولار من الالتزامات المالية الجديدة، من خلال صندوق «ألتيرا» ALTERRA للاستثمار الخاص في العالم يركز بنسبة 100% على الحلول الخاصة بالتغير المناخي، إلى جانب تعهد المؤتمر، بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، ثلاث مرات، مع مضاعفة كفاءة الطاقة دولياً. 
من هنا، يمكن النظر إلى عوائد «كوب 28» التي لم تترك ساحة إلا وأخذتها في الاعتبار، بما في ذلك المناخ والصحة والتمويل والتبريد، والإغاثة والتعافي والسلام، إلى جانب تحالف الشراكات المتعددة المستويات عالية الطموح. إنه مؤتمر يشكل في النهاية منصة انطلاق جديدة، نحو آفاق يسعى العالم للوصول إليها، وفق آليات ومبادرات واسعة النطاق، تضمن تحقيق الهدف، ولكن بمصاحبة مسارات التنمية والاقتصاد المستدام.

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