«أبوظبي الأول»: 3 طرق لتحديد أولويات سداد الديون البنكية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

قدم بنك أبوظبي الأول، عدداً من النصائح لعملاء البنوك تستهدف تحديد أولويات الديون الاستهلاكية من أجل مزيد من التحكم في الأموال والسيطرة عليها، محدداً 3 طرق لتحديد أولويات الديون البنكية.

وقال البنك ضمن حملاته التوعوية، إنه يمكن للعميل البدء بوضع موازنة تُعنى بالنفقات وتقييم المبلغ المتاح للسداد كل شهر، وإذا استطاع العميل، فيمكنه البحث عن أي مجالات يمكنه تقليص النفقات فيها من أجل أن يفيض لديه المزيد من الأموال.

وحدد البنك 3 طرق لتحديد أولويات الديون، أولها، (سداد الديون المكلفة أولاً)، بمعني سداد الديون ذات أعلى سعر فائدة أولاً، حيث إنها تفرض على العميل أكبر تكلفة لاقتراض الأموال، منبهاً إلى ضرورة عمل قائمة بالديون حسب سعر الفائدة من الأعلى إلى الأقل، ثم وضع الأولية لسداد الديون التي تأتي في أعلى القائمة، وصولاً إلى الديون في أسفل القائمة بمرور الوقت، مع إمكانية طلب المساعدة من فريق البنك أو المؤسسة المالية التي يتم التعامل معها للنظر في خيارات العميل إذا كان يعاني من أجل سداد دفعات الديون المترتبة عليه، ولافتاً في الوقت ذاته إلى إمكانية تواصل عملاء بنك أبوظبي الأول الذين لم يقوموا بدفع دفعة قرض أو بطاقة ائتمان أو القلقين بشأن وضع السحب على المكشوف الخاص بهم أو كانوا قلقين بشأن فقدان بعض الفرص في المستقبل، مع فريق البنك الذي يمكنه المساعدة لتوفير عدد من الحلول.

وذكر بنك أبوظبي الأول، أن الطريقة الثانية لتحديد أولويات الديون الاستهلاكية تتمثل في (سداد الديون الصغيرة أولاً)، فعلى الرغم من أن البعض لا يعتبرون هذه الطريقة هي الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة، إلا أن بعض الأفراد يفضلون سداد ديونهم الصغيرة أولاً حتى يتمكنوا من تقليل عدد الديون التي يتعين عليهم التفكير فيها، منوهاً بأن العميل إذا كان يشعر بأن هذه الطريقة تناسبه، فيجب عليه إعداد قائمة بجميع الديون وترتيبها من الأصغر في أعلى القائمة إلى الأكبر في أسفل القائمة، ومن ثم وضع الأولية لسداد الديون التي تأتي في أعلى القائمة، وصولاً إلى الديون في أسفل القائمة بمرور الوقت.

ووفقاً لبنك أبوظبي الأول، فإن (دمج الديون) يمثل إحدى الطرق الفعالة لتحديد أولويات الديون، وفي تلك الحالة عندما يجد العميل صعوبة بالغة في التعامل مع ديون متعددة، فقد يكون قرض دمج الديون وسيلة لتبسيط الدفعات والعودة إلى المسار الصحيح.

وأوضح أن قرض دمج الديون يمنح العميل المزايا التالية وهي سعر فائدة واحد، دفعات سداد دورية، وفترة قرض واضحة، فمن خلال تحويل جميع الديون بشكل فعال إلى بنك واحد، يمكن ببساطة القيام بإجراء دفعة شهرية واحدة بدلاً من القلق بشأن العديد من الدائنين.

وأضاف أن دمج الديون لا يساعد فقط عن طريق القيام بإجراء دفعة واحدة، بل يساعد أيضاً بشكل فعال على تقليل معدل النسبة السنوية الذي يتعين علي المقترض دفعه، مبيناً أنه يكون لدى العميل احتمالان هما، إما الاتصال بالبنك الذي يتمتع بسجل جيد لديه (عادةً الذي لديه حساب تحويل الراتب) أو بدلاً من ذلك، مناقشة دمج الديون مع البنك الذي يدين له بأكبر الديون المستحقة، مع الموافقة فقط على الدفعة التي يمكنه تحملها.