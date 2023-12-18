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اقتصاد

النفط يرتفع في التعاملات المبكرة

ارتفاع أسعار النفط
18 ديسمبر 2023 09:15

ارتفعت أسعار النفط واحداً بالمئة تقريبا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين.

زادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 77.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 72.08 دولار للبرميل.

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وأنهى برنت وخام غرب تكساس الوسيط أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية في نصف عقد بمكاسب طفيفة الأسبوع الماضي بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي مما أثار الآمال في انتهاء رفع أسعار الفائدة والتخفيضات تباعاً.

المصدر: وكالات
التعاملات الآسيوية
النفط
أسعار النفط
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