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اقتصاد

الذهب يرتفع بدعم من تراجع عوائد السندات

الذهب
18 ديسمبر 2023 11:16

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بضعف عوائد السندات مع ترقب المستثمرين لبيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة بعد اتجاه يميل للتيسير النقدي الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2036.70 دولار.

وتحوم عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها منذ يوليو. ويقلل تراجع عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

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وأبقى الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية على مدار العامين الماضيين ربما وصل إلى نهايته وأن أسعار الفائدة ستبدأ في التراجع في 2024.

ويترقب المتداولون عددا من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي لشهر نوفمبر يوم الجمعة.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.90 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة أيضا إلى 942.72 دولار، فيما تراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1160.83 دولار.

المصدر: وكالات
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