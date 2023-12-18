العربية للطيران تفوز بجائزة «أفضل شركة طيران اقتصادي»

الشارقة (الاتحاد)

حصدت العربية للطيران، جائزة «أفضل شركة طيران اقتصادي للعام» في المنطقة خلال حفل توزيع جوائز «آفييتور ميدل إيست 2023».

وتحتفي جوائز «آفييتور ميدل إيست» بإنجازات ومساهمات رواد قطاع الطيران في جميع أنحاء المنطقة. وحصلت الناقلة على الجائزة بعد تقييم شمل مجالات خدمة العملاء الاستثنائية والكفاءة التشغيلية والتدابير المبتكرة التي تتبناها العربية للطيران لضبط التكاليف.

ويؤكد نجاح العربية للطيران في الحصول على جائزة «أفضل شركة طيران اقتصادي للعام» على التزامها المستمر بتوفير تجارب سفر عالية الجودة وبأسعار معقولة للمسافرين.



وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسرنا الحصول على جائزة 'أفضل شركة طيران اقتصادي للعام' في المنطقة في حفل توزيع جوائز 'آفييتور ميدل إيست 2023'. يعد هذا التكريم دليلاً على إخلاص وتفاني فريق عمل العربية للطيران لتوفير أفضل قيمة وخدمة استثنائية لعملائنا. ونود أن نؤكد على مواصلة التزامنا بإرساء معايير جديدة في قطاع الطيران وتزويد المسافرين بتجارب سفر استثنائية».



وتشغل العربية للطيران أسطولاً حديثاً يتكون من 72 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم، بما يوفر للعملاء تجربة ذات قيمة مضافة على متن الطائرة. وتوفر الطائرة راحة إضافية للركاب من خلال توفير مساحة أكبر بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية.

وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بخيارات واسعة من الوجبات والمأكولات الخفيفة بأسعار في المتناول من قائمة «سكاي كافيه». علاوة على ذلك، تقدم العربية للطيران برنامج الولاء المبتكر والسخي «Air Rewards»، الذي يمكن للمسافرين من خلاله كسب النقاط وتحويلها وإنفاقها.



وتأتي الجائزة، التي مُنحت تقديراً واعترافاً بالكفاءة والفعالية التشغيلية للعربية للطيران، في أعقاب حصول الناقلة على جائزة «أفضل شركة طيران اقتصادي للعام» في حفل توزيع جوائز «آفييشن أتشيفمنت 2023»، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول في التصنيف السنوي المرموق لمجلة «إير فاينانس جورنال» لأفضل 100 شركة طيران في العالم للعام الرابع على التوالي.