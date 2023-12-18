الإثنين 18 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحاد للطيران» و«المالديفية» تبرمان شراكة إنترلاين

«الاتحاد للطيران» و«المالديفية» تبرمان شراكة إنترلاين
18 ديسمبر 2023 14:48

أبوظبي (الاتحاد)
 أبرمت الاتحاد للطيران اتفاقية شراكة إنترلاين مع «المالديفية»، تتيح لضيوف الاتحاد للطيران الوصول إلى 16 وجهة شهيرة لقضاء العطلات في جزر المالديف انطلاقاً من ماليه.

وتتيح الاتفاقية بين الاتحاد للطيران والخطوط الجوية المالديفية، الناقل الوطني لجزر المالديف، لضيوف الاتحاد المزيد من الخيارات لرحلاتهم إلى المالديف، حيث يمكنهم التنقل في جزر أرخبيل المحيط الهندي بسهولة للاستمتاع بخدمات الشركتين وشبكة وجهاتهما من خلال حجز تذكرة واحدة.


في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: "ستعزز هذه الشراكة تجربة الضيوف لكامل الرحلة، حيث سيتمكن الضيوف المسافرون إلى المالديف من الوصول إلى وجهتهم السياحية بكل سهولة مع رحلات الوصل السلسة من ماليه مع خدمات الخطوط الجوية المالديفية ليستمتعوا بإجازة رائعة في المنتجعات المحلية المذهلة".


من جانبه قال مدير عام الشؤون التجارية في المالديفية، إبراهيم حمدان محمد، إن في سعينا إلى توسيع شبكة وجهاتنا، ستقدم هذه الشراكة مع الاتحاد للطيران فرصاً مثيرة لعملائنا للتواصل والسفر السلس على شبكة وجهاتنا الداخلية القوية عبر جزر المالديف.

أخبار ذات صلة
شركة بوينج: دور محوري للإمارات في خفض البصمة الكربونية بقطاع الطيران
فرص تدريبية للمواطنين الباحثين عن عمل في مجال الطيران


ومن المخطط أن تزيد الاتحاد للطيران عدد رحلاتها بين أبوظبي والمالديف من 10 إلى 14 رحلات أسبوعية ابتداء من 1 يناير 2024.


كما تتيح الاتفاقية للمسافرين التوقف في إجازة في أبوظبي للاستمتاع بالضيافة العربية الأصيلة واستكشاف المعالم السياحية المثيرة في العاصمة الإماراتية.


وتأتي هذه الاتفاقية في إطار اتفاقيات الاتحاد للطيران المتزايدة مع شراكات طيران عالمية، لتعزيز التواصل والرحلات السلسة مع تواقيت مناسبة للجميع.

الاتحاد للطيران
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
خلال عرض فيلم «وداعاً جوليا»
الترفيه
«الشارقة للفنون» تُعلن الفائزين بجوائز «الشارقة للأفلام 6»
اليوم 18:22
محمد بن راشد: أبارك لأخي عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية
علوم الدار
محمد بن راشد: أبارك لأخي عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية
اليوم 18:14
أجانب عجمان تحت مقصلة «الانتقالات الشتوية»
الرياضة
أجانب عجمان تحت مقصلة «الانتقالات الشتوية»
اليوم 18:00
أنشيلوتي: لا أصدق «3 صليبي» في 4 أشهر!
الرياضة
أنشيلوتي: لا أصدق «3 صليبي» في 4 أشهر!
اليوم 17:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©