1.2 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بلغت قيمتها 1.21 مليار درهم، خلال جلسة تداولات أمس، حيث تركزت التداولات على الأسهم القيادية، فيما أغلقت المؤشرات العامة للسوقين، قريبة من مستويات إغلاقها السابق. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي على انخفاض طفيف بلغت قيمته نحو 21 نقطة أو ما يعادل 0.22%، كما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي أيضاً على انخفاض طفيف بنسبة 0.26% ما يعادل تراجع بقيمة 10.5 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات في سوق العاصمة أبوظبي 982 مليون درهم، هي محصلة إبرام 11.6 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 227 مليون سهم، و في سوق دبي المالي بلغت قيمة التداولات 229 مليون درهم محصلة إبرام نحو 5 آلاف صفقة تم من خلالها تداول 101 مليون سهم.

سوق أبوظبي

تركزت التداولات النشطة على عدد من الأسهم القيادية في سوق أبوظبي، تصدرتها التداولات على أسهم الشركة العالمية القابضة التي بلغت 219 مليون درهم خلال جلسة الأمس، وأغلق سهم الشركة عند مستوى 399.5 درهم من دون تغيير مقارنة مع مستوى إغلاقه السابق.

تلاه سهم شركة ألفا ظبي القابضة بقيمة 108 ملايين درهم، وأغلق سهم الشركة التداولات مستقراً أيضاً من دون تغيير عند مستوى 20.7 درهم للسهم. واستحوذ سهم شركة فيرتغلوب على نحو 77 مليون درهم من التداولات خلال الجلسة، وتمكن السهم من الارتفاع بنسبة 3.32% ليغلق عند مستوى 3.11 درهم أمس.

تلاه سهم شركة ملتيبلاي الذي بلغت قيمة تداولاته 67 مليون درهم، والذي أغلق على انخفاض طفيف بنسبة 0.62% عند مستوى 3.20 درهم للسهم. وحظي سهم شركة رأس الخيمة العقارية بتداولات قيمتها 48 مليون درهم، وأغلق على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.89% عند مستوى 1.11 درهم للسهم.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي تركزت التداولات أيضاً على عدد من الأسهم القيادية، تصدرها سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي استقطب 59 مليون درهم، وأغلق السهم على مستوى 16.85 درهم للسهم، بتراجع نسبته 1.46% مقارنة مع مستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي. وبلغت قيمة التداولات على سهم إعمار للتطوير 31 مليون درهم، وأغلق السهم أيضاً عند مستوى 7.14 درهم بتراجع طفيف نسبته 0.14% .

وتلاه التداولات على سهم شركة إعمار العقارية التي بلغت قيمتها 30 مليون درهم ، حيث تمكن السهم من الإغلاق في المنطقة “الخضراء” مرتفعا بنسبة 0.13% عند سعر الإغلاق البالغ 7.51 درهم للسهم.

وجاء سهم هيئة كهرباء ومياه دبي بتداولات قيمتها 23 مليون درهم، وأغلق سعر السهم مرتفعاً بنسبة 1.24% عند مستوى 2.45 درهم للسهم. وسجل سهم شركة سالك تداولات بقيمة 11 مليون درهم وتمكن السهم من التماسك عند مستوى 3.11 درهم للسهم من دون تغيير مقارنة مهع مستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، تظهر البيانات الصادرة عن السوقين أن حركة تداولات المستثمرين الأجانب خلال جلسة الأمس، سجلت تغييرات طفيفة في مستويات الحصص، حيث بلغت محصلة تداولات الأجانب في سوق أبوظبي نحو 24 مليون درهم صافي بيع، رغم أن قيمة تداولاهم بالسوق أمس بلغت نحو 275 مليون درهم. وفي سوق دبي المالي أيضاً سجلت تداولات الأجانب محصلة بلغت قيمتها 9.7 مليون درهم صافي بيع، رغم أن قيمة تداولاتهم الإجمالية خلال الجلسة بلغت 145 مليون درهم.