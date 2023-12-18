97.03 % نسبة تغطية «الجيل الخامس» لمناطق السكان في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغت نسبة التغطية الخارجية لشبكة الجيل الخامس لمناطق السكان في الإمارات 97.03% بدعم من 7450 محطة إرسال، حسب تقرير الممكنات الرقمية 2023 الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

ووفق التقرير الصادر أمس بلغت نسبة تغطية الهاتف المتحرك (الجيل الثالث) 100% فيما بلغت تغطية شبكة الجيل الرابع 99.84%.

وبلغ عدد مشتركي إنترنت الهاتف المتحرك، بحسب التقرير، 22.178 مليون مشترك، ونحو 3.774 ملايين مشترك في خدمات النطاق العريض المتنقل.

وبلغ معدل سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 216 ميجا بت/ الثانية و23.11 ميجا بت لمعدل سرعة الرفع للإنترنت المتنقل ونحو 20 ميلي ثانية لمتوسط الوقت المستغرق لدخول الإنترنت عبر المتحرك.

وبذلك تحل دولة الإمارات بذلك في المرتبة الأولى عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المتحرك للسكان، ومعدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة مستخدمي الإنترنت، وفي المرتبة الثانية عالمياً في معدل الاشتراكات في الهاتف المتحرك، والسادسة عالمياً في عرض نطاق الإنترنت الدولي لكل مستخدم، إلى جانب محافظة دولة الإمارات على ريادتها العالمية للمرة الرابعة على التوالي في تغطية الألياف الضوئية «FTTH»، بنسبة 97%، بحسب بيانات المجلس الأوروبي للألياف الضوئية.

وأظهر التقرير وصول عدد مستخدمي الهوية الرقمية إلى 6.84 مليون مستخدم مسجل، يستفيدون من 15 ألف خدمة رقمية يقدمها 232 مزود خدمة، بينما تم إصدار نحو 7 ملايين مستند عبر منصة التحقق الرقمي «UAE Verify».

وبلغ عدد المعاملات في السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات إلى 1.273 مليون في حين تجاوز عدد المعاملات عبر الرابط الحكومي للخدمات 1.5 مليار معاملة، وجرى التعامل مع أكثر من 500 ألف حالة عبر نظام إدارة علاقات المتعاملين «تواصل 171».

وبالنسبة لأداء الشبكة الرقمية الاتحادية (FEDnet)، أشار تقرير الممكنات الرقمية إلى وجود 5076 خادماً افتراضياً تمثل البنية التحتية السحابية ووصل عدد الجهات المستفيدة من بوابة الإنترنت عالية الأداء إلى 40 جهة، بينما استفادت 46 جهة من البنية التحتية السحابية، و35 جهة من خدمة النسخ الاحتياطي. ووفق التقرير بلغ عدد المسجلين في الأكاديمية الافتراضية لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وصل إلى 34 ألف مسجل، يستفيدون من 180 دورة تدريبية.

و يسلط التقرير الضوء على ما توفره الهيئة بالتعاون مع شركائها في مجال الممكنات والبنية التحتية للتحول الرقمي في دولة الإمارات، إلى جانب بعض المؤشرات ذات الصلة، والإنجازات الريادية التي تم تحقيقها في هذا الاتجاه.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «إن الأرقام الواردة في التقرير تعكس روح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية، بما في ذلك الحكومات الرقمية المحلية التي نتشارك وإياها في إنجاز وتطوير التجارب الرقمية المتكاملة على طريق مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي، انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالتركيز على الرقمنة باعتبارها أساساً لاقتصاد المستقبل ومدخلاً لتطبيق مفاهيم المدن الذكية على أرض الواقع».

ريادة إماراتية

وعلى مستوى الريادة العالمية، حققت دولة الإمارات، بحسب التقرير المرتبة الـ 5 في مؤشر الأمن السيبراني، والـ 9 في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والـ12 في مؤشر الخدمات الرقمية، والـ13 في مؤشر تطور الخدمات الرقمية، والـ18 في مؤشر المشاركة الرقمية، والـ22 في مؤشر جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي.