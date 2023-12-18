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اقتصاد

أسعار العقود الآجلة للنفط تواصل الارتفاع

أسعار العقود الآجلة للنفط تواصل الارتفاع
19 ديسمبر 2023 01:07

سنغافورة (د ب أ) 

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النفط يرتفع في التعاملات المبكرة

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع، أمس، بارتفاع جديد، بعد أن سجلت في الأسبوع الماضي أول ارتفاع أسبوعي منذ أكتوبر الماضي، في الوقت الذي علقت فيه شركات النقل البحري الرئيسية في العالم تسيير رحلاتها عبر البحر الأحمر، وهو ما يبرز المخاطر التي تهدد أحد أهم شرايين تجارة النفط الخام الحيوية في العالم. 
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بلغ حوالي 77 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع الماضي بنسبة 0.9% لينهي 7 أسابيع من التراجع المطرد. 
كما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي، بنحو 72 دولاراً للبرميل. 
وارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.7% إلى 77.11 دولار للبرميل تسليم فبراير القادم، بحلول الساعة السادسة ونصف صباحاً بتوقيت لندن. 
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% إلى 72 دولاراً للبرميل عقود تسليم يناير المقبل، في حين ارتفع سعر عقود تسليم فبراير المقبل بنسبة 0.8% إلى 72.36 دولار للبرميل.

النفط
النقل البحري
البحر الأحمر
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