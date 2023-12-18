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اقتصاد

تراجع أسعار القمح العالمية لأول مرة خلال 3 أيام تداول

تراجع أسعار القمح العالمية لأول مرة خلال 3 أيام تداول
19 ديسمبر 2023 01:07

سنغافورة (د ب أ)

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال تعاملات أمس، لأول مرة خلال 3 أيام تداول، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون آفاق صادرات القمح الأرجنتيني، والإمدادات في السوق الهندية والموقف في منطقة البحر الأسود. 
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قرار الأرجنتين في الأسبوع الماضي خفض قيمة عملتها المحلية أمام الدولار بمقدار النصف أدى إلى زيادة قوية في توقعات زيادة صادرات الحبوب الأرجنتينية. 
في الوقت نفسه، أعلنت الهند وهي ثاني أكبر دولة مستهلكة للقمح في العالم، إنها لن تخفض ولن تلغي الرسوم المفروضة على وارداتها من القمح، وليس لديها خطة لاستيراد القمح من روسيا. 
كما يتابع المتعاملون في السوق العالمية تدفق صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، في الوقت الذي تستعد فيه روسيا لمحصول وفير من القمح في الموسم الجديد.

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